В некоторых муниципалитетах Чувашии после майских праздников зафиксирован рекордный рост заболеваемости. В Моргаушском районе, например, число инфицированных за считанные дни выросло на 60% и приближается к полусотне. В Мариинско-Посадском их 36, хотя еще неделю назад было вдвое меньше. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— К сожалению, распространение у нас произошло. Целыми семьями болеют. В основном рост увеличения заболеваемости дают семьи тех, кто работает в полиции, контактные. К сожалению, вчера выявлено у сотрудников администрации района, которые выезжали по мобильным группам, — пояснил глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев.

— Большее количество заболевших у нас — это люди в возрасте от 50-ти до 64-х лет. Это ровно 50% от всех заболевших. Людей старше 65 лет — 25%. Что отмечается: из 36 заболевших большинство — работники медучреждений, — поведал глава администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников.

Своеобразный антирекорд после Чебоксар поставил Ядринский район. Там коронавирусной инфекцией болеют уже почти 120 человек — это четвертая часть всех зараженных в столице Чувашии. Причем статистика говорит еще и о том, что рассадником инфекции помимо больниц являются соцучреждения.

В Кугесьском детском доме-интернате коронавирусом заразились 14 детей и взрослых, все оказались на больничных койках. COVID — 19 выявили у воспитанников и работников Урмарского комплексного центра соцобслуживания населения.

15.05.2020

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