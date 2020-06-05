Прокуратура Чувашской Республики провела проверку соблюдения прав работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат. Об этом сообщает Генпрокуратура Чувашии.
Проверкой установлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций выплат с нарушением установленных требований, что существенно занижало их размер.
По результатам рассмотрения представлений прокуратуры, внесенных в медицинские организации и региональное министерство здравоохранения, трудовые права работников восстановлены.
После произведенного перерасчета 3192 медицинским работникам дополнительно начислено более 39,7 млн рублей.
5.06.2029
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