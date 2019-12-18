Прокуратурой Чувашской Республики восстановлены права студентки ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» на социальную защиту государства. В ходе проверки установлено, что одна из студенток образовательной организации являлась получателем государственной социальной помощи (стипендии) как воспитывающаяся в многодетной и малоимущей семье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

С августа 2019 года выплата данной стипендии студентке прекращена в связи с назначением ей государственной академической стипендии – за хорошую успеваемость.

Указанные действия нарушают требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», поскольку назначение дополнительной стипендии не является основанием для прекращения оказания учащимся государственной социальной помощи.

По выявленным нарушениями законодательства прокуратурой республики в адрес образовательной организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выплата государственной социальной стипендии нуждающемуся лицу продолжена, задолженность за 4 месяца погашена, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по протесту прокуратуры республики внесены изменения в отдельные нормы Положение о стипендиальном обеспечении указанной образовательной организации.

18.12.2019

www.tavanen.ru