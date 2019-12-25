На ликвидации последствий ледяного дождя в столице Чувашии 24 декабря задействовано около 1 тысячи работников предприятий городского хозяйства и системы жизнеобеспечения. Ход работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации находится на круглосуточном контроле руководства администрации города. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Занятия в городских школах 25 декабря отменены.
В Чебоксарах введен режим повышенной готовности функционирования Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики.
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