Последствия ледяного дождя в Чебоксарах ликвидируют круглосуточно

25 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

На ликвидации последствий ледяного дождя в столице Чувашии 24 декабря задействовано около 1 тысячи работников предприятий городского хозяйства и системы жизнеобеспечения. Ход работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации находится на круглосуточном контроле руководства администрации города. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Занятия в городских школах  25 декабря отменены.

В Чебоксарах введен режим повышенной готовности функционирования Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Чувашской Республики.

25.12.2019
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