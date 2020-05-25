Сегодня из-за ситуации с коронавирусом мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в школах Чебоксарского района впервые проводят в режиме онлайн.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, временно исполняющий полномочия главы Чебоксарского района Алевтина Исаева, глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев поздравили выпускников текущего года с традиционным праздником, завершающим каждый учебный год – последним школьным звонком.

Справочно В виртуальном мероприятии приняли участие 188 выпускников 11 класса и 491 выпускник 9 класса.

«Дорогие выпускники, вот и настал волнующий момент – окончание школы. Последний звонок – это старт для новых открытий, знаний, жизненного опыта, которые помогут вам осуществить все самые смелые ваши мечты и цели. Вы вновь вступаете в первый класс школы, но школа эта называется жизнь. А этот звонок означает лишь большую перемену между интересными уроками», – говорится в сообщениях.

Ребятам также пожелали, чтобы воля, терпение и мужество помогли им воплотить в жизнь задуманное, сила духа – противостоять препятствиям, неудачам, а благородство и милосердие души стали ориентирами в многообразии меняющегося мира. Слова благодарности также прозвучали в адрес учителей и родителей.

На территории Чебоксарского района сегодня действует ограничение на продажу алкогольной продукции из-за проведения мероприятия в онлайн -режиме, приуроченного к завершению учебного года в общеобразовательных учреждениях района.

Основанием для запрета являются: Указ Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 года № 92 «О комплексе ограниченных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.11.2012 № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики».

25.05.2020

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