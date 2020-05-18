Последние звонки в Чебоксарах пройдут 22 мая в режиме онлайн. Директора школ обратятся с напутственным словом к выпускникам в формате видеотрансляций. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В 9-х классах переводные экзамены проводиться не будут, оценки в аттестат выставят на основании годовых. ЕГЭ предусмотрено только для тех, кто планирует продолжить обучение в вузе. Для остальных выпускников обязательные экзамены проводить не будут. Подготовка к государственной аттестации организована в онлайн-режиме.

С 1 июня начнут функционировать детские онлайн-лагеря. Всего запланировано проведение двух смен продолжительностью 12 дней каждая. «Марафон школьных эфиров» продолжит работу до 29 мая. В дистанционном режиме будет организована работа кружков, экскурсий и мастер-классов.

18.05.2020

www.tavanen.ru