12 марта Государственный Совет Чувашской Республики рассмотрел и принял закон о внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Подробную информацию по текущему уточнению бюджета парламентариям представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков.

По его словам, в документе учтены изменения в федеральном бюджете, а также предусмотрены дополнительные расходы на реализацию национальных проектов и мероприятий в рамках Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По поручению временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева в проекте закона предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, которая не проводилась с 2017 года. Будут проиндексированы выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам; выплаты ежемесячного пособия на ребенка; выплаты приемным семьям, семьям опекунов, связанных с содержанием подопечных детей; выплаты сельским специалистам по оплате ЖКУ. За трехлетний период средний размер индексации составит 9,4%.

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Олега Николаева из республиканского бюджета планируется выделить 11 млн рублей на предоставление единовременных выплат в размере 25 тысяч рублей инвалидам и участникам войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

В проекте бюджета также учтено предложение Минсельхоза Чувашии, поддержанное руководителем региона, о снижении процентной ставки по сельской ипотеке. При текущем уточнении на субсидирование процентной ставки отдельным льготным категориям граждан по данной программе предусмотрено 12,5 млн. рублей. Это позволит жителям республики привлекать льготные кредиты на строительство (приобретение) жилья на селе от 0,1 до 3%.

В целом, расходы на поддержку агропромышленного комплекса и села в этом году составят 3,3 млрд. рублей, что больше прошлого года в 1,2 раза.

На реализацию национальных проектов в расходной части республиканского бюджета дополнительно предусмотрено 869,1 млн рублей. В общей сложности расходы консолидированного бюджета на эти цели в 2020 году оцениваются в объеме 10,9 млрд рублей, что на 5,2% больше уровня прошлого года.

Порядка трех миллиардов рублей будут направлены на реализацию мероприятий Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

Предусмотрены средства на строительство детских садов, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на оказание господдержки отдельным категориям граждан в рамках социального контракта и выплаты средств материнского капитала семьям, имеющим детей.

Особое внимание уделено обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов. На это направление в бюджете предусматривается 691,1 млн. рублей, из них 418,2 млн. рублей будут направлены на обновление пищеблоков в 190 муниципальных общеобразовательных организациях.

Увеличены расходы на ремонт детских школ искусств, на эти цели в текущем году будет направлено 202,0 млн. рублей.

В проекте бюджета также заложены средства на введение с 1 сентября 2020 года специальной доплаты классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей.

Справка:

Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета увеличиваются более чем на 6,1 млрд. рублей и оцениваются в 2020 году в объеме 61,7 млрд. рублей (рост к уровню 2019 года на 5%). При этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы прогнозируются в текущем году в сумме 31,7 млрд. рублей (рост к уровню 2019 года на 3,7%). Безвозмездные поступления из федерального центра предполагаются в объеме 28,1 млрд. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 11,3%.

Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 7,6 млрд. рублей и оцениваются к концу 2020 года в объеме 62,9 млрд. рублей, что на 14,1% больше уровня 2019 года.

Средства, предусмотренные при текущем уточнении бюджета в разрезе отраслей:

— на социальную политику – дополнительно выделяется 2 798,9 млн. рублей, с учетом которых бюджетные вложения в отрасль в 2020 году составят 16808,2 млн.рублей;

— на образование – дополнительно 2210,7 млн. рублей, всего – 18361,2 млн. рублей;

— на здравоохранение — дополнительно 882,1 млн. рублей, всего – 5256,3 млн. рублей;

— на культуру и кинематографию — дополнительно 480,2 млн. рублей, всего – 2072,6 млн. рублей;

— на физическую культуру и спорт — дополнительно 409,7 млн. рублей, всего – 1498,4 млн. рублей;

— на национальную экономику — дополнительно 977,7 млн. рублей, всего – 9300,8 млн. рублей;

— на жилищно-коммунальное хозяйство — дополнительно 1724,7 млн. рублей, всего – 2801,0 млн. рублей.

12.03.2020

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