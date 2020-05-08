Об этом 8 мая сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии Надежда Луговская на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
«В Янтиковском районе заражение началось из-за приезжего из Нижневартовска. Дальнейшее распространение получило на поминках, где собралось много людей. На поминках были не только местные жители, но в том числе 20 человек, которые приехали из других районов. Дальше из-за грубых нарушений режима самоизоляции инфекция стала распространяться», — сказала Надежда Луговская.
Очаг удалось купировать, в районе продолжают действовать жёсткие ограничительные меры.
По данным Роспотребнадзора, более 65 % заболевших COVID-19 в республике – это люди, заразившиеся после непосредственного контакта с больными коронавирусной инфекцией.
8.05.2020
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