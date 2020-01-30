30 января после церемонии представления полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров и временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев ответили на вопросы журналистов.

Игорь Комаров, отвечая на вопрос о том, какие задачи сегодня ставятся перед врио Главы Чувашии, акцентировал внимание на реализации национальных проектов, инициированных главой государства.

«Я думаю, задачи понятны, их вчера на встрече поставил Президент Российской Федерации. Это реализация национальных проектов, улучшение жизни и условий труда здесь, в республике. Для этого, конечно, важно, на мой взгляд, консолидировать усилия всех жителей республики. Предстоит много сделать, но я считаю, что такая возможность реально сейчас есть, и она, надеюсь, будет реализована», – отметил полпред.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал журналистам республиканских и федеральных СМИ о ближайших планах на новом посту.

«Очевидно, когда начинается новое, то происходит, скажем так, инвентаризация – анализ того, как организована работа и насколько эта работа соответствует тем задачам, о которых только что говорил Игорь Анатольевич. Наша задача простая – это достижение тех национальных целей, индикаторов, задач, поставленных Президентом России. В ближайшее время мы займемся плотным анализом ситуации», – сообщил он, анонсировав, что работа будет вестись совместно со всеми институтами гражданского общества.

Вопрос о своем участии осенью в выборах Главы республики Олег Николаев прокомментировал следующим образом: «Давайте мы займемся задачами, о которых я уже сказал, а когда придет время выборов, тогда мы об этом и поговорим».

Позже в Доме Правительства состоялась рабочая встреча Игоря Комарова и Олега Николаева, на которой стороны продолжили обсуждение основных векторов дальнейшего социально-экономического развития Чувашской Республики.

30.01.2020

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