В ближайшие сутки через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. Сейчас зона грозовых дождей проходит через западные районы Чувашии, вдоль Суры. Наибольшая опасность ожидается в период с 18 часов 9 июля до 18 часов 10 июля. Местами может выпасть до 45 литров воды на квадратный метр земли, то есть больше половины месячной нормы. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

Сегодня вечером и предстоящей ночью осадки будут носить локальный ливневый характер и могут сопровождаться грозами, местами возможен град. Вплоть до полуночи в Чувашии сохранится сильный ветер. При грозе возможны шквалы до 18 метров в секунду. А завтра днем ожидается облачная погода с обложными дождями. При этом произойдет долгожданное ослабление жары. Температура воздуха в пятницу составит 18-23 градуса тепла. Ветер утихнет. В Чебоксарах осадки прогнозируются в период с 2 часов ночи до 13 часов дня.

В предстоящие выходные дни благодаря антициклону из Европы снова установится солнечная погода, а в начале следующей недели вернутся жаркие дни с температурой воздуха выше +30 градусов.

9.07.2020

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