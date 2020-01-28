Около 13 часов 28 января в отделении банка по проспекту М.Горького, 19 в Чебоксарах злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег. По независящим от него обстоятельствам, мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Просим всех, кто располагает информацией об этом человеке, сообщить по телефонам: 8-999-756-20-87, (8352) 39-40-71 или 102.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=8FKAfQt4g7Y

28.01.2020

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