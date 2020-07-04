Жительница Чебоксар вместе с детьми отправилась за ягодами в лес неподалеку от деревни Яуши. Вскоре ребята устали и пошли обратно к дому. Однако сын женщины, который не может разговаривать, отстал от них в пути и потерялся. Вернувшись домой, мать обнаружила, что ребенок не вернулся, и вместе с родственниками дотемна искала его самостоятельно. Попытки оказались тщетными, и она обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-центр МВД по России.

На поиски мальчика выехал личный состав отдела МВД России по Чебоксарскому району. Полицейские использовали громкоговорящее устройство и мощные световые приборы. В поисковых мероприятиях активно участвовали местные жители.

Вместе с одним из добровольцев оперативные дежурные старший лейтенант полиции Владимир Андреев, лейтенант полиции Дмитрий Филин и оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Дмитрий Павлов отыскали перепуганного ребенка, который брел в высокой траве в поле между деревнями Яуши и Янгильдино.

Полицейские доставили мальчика домой и передали матери. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.