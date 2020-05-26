Поликлиника в п. Кугеси продолжает вести прием пациентов по экстренным и неотложным состояниям, прием пациентов с сахарным диабетом, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

Для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией в поликлинике регулярно проводится тщательная дезинфекция, проветривание помещений, обеззараживание воздуха с помощью специальных приборов.

При входе все сотрудники и посетители проходят обязательную дезинфекцию рук с присутствием специалиста, который проконтролирует соблюдение гигиенической процедуры.

Жителям Чебоксарского района рекомендуется без острой необходимости поликлинику не посещать.

При появлении признаков заболеваний рекомендуем оставаться дома и вызвать врача на дом по тел: 8 (83540) 2-14-09.

26.05.2020

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