В столице Чувашии в настоящее время ремонтные работы в поликлинике №3 Городской клинической больницы №1 завершены. Но плановая медицинская помощь, диспансеризация, деятельность кабинетов здоровья, профилактическая помощь населению в медицинских организациях приостановлена до особого распоряжения Правительства. Медицинская помощь осуществляется в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В связи с этим медицинская помощь гражданам, прикрепленным на медицинское обслуживание к поликлинике №3, будет временно осуществляться по адресам: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 46 (поликлиника №1), офисах врачей общей практики по пр. Тракторостроителей, 101 и ул. Ленинского Комсомола, 80/1.

По окончании ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» (снятии ограничительных мер) поликлиника № 3 будет работать в плановом порядке.

9.04.2020

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