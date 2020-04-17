С 17 апреля поликлиника №1 ( ул. Социалистическая, 1А) Городского клинического центра в столице Чувашии после проведения всех необходимых дезинфекционных мероприятий, возобновила свою работу.

В учреждении функционирует кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи, а также процедурный и ЭКГ — кабинеты. Хирург, уролог и дежурные врачи-терапевты принимают пациентов с 8 до 19 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону регистратуры: 8 (8352) 26-00-34.

Женская консультация принимает только экстренных пациенток. Плановые приемы отменены до особого распоряжения.

В поликлинике №2 (ул.Энтузиастов,21) прием пациентов временно приостановлен.

Также, доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом №495 МЗ ЧР от 06.04.2020г., оказание неотложной медицинской помощи на дому временно осуществляется сотрудниками БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П. Н. Осипова» Минздрава Чувашии. Теленфон регистратуры: 8(8352) 26-00-27 http://www.cheb-gb1.med.cap.ru/

17.04.2020

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