Футбольное поле, принадлежащее Спортивной школе по футболу Минспорта Чувашии, ожидает реконструкция, сообщает RosTender.info.

Правительство Чувашской республики объявило тендер на выполнение работ, заказчиком выступает спортшкола. С победителем готовы заключить контракт на 31,6 млн рублей, средства поступят из республиканского и федерального бюджетов. Итоги тендера планируют подвести 21 июля.

Согласно материалам тендера, на футбольном поле по улице Чапаева в Чебоксарах до 31 октября 2020 года должны обновить покрытие поля. Старую траву снимут, поле выровняют, срезав почву в юго-восточной его части и подсыпав в северо-западной, а затем положат новое искусственное травяное покрытие.

Кроме того, здесь установят сборно-разборные трибуны с навесом, рассчитанные на 498 мест, трибуны для судейства и запасных игроков, две новые мачты освещения, информационное электронное табло. С северной стороны и по улице Чапаева появится металлическое ограждение для футбольных полей высотой 8 метров. Также планируется построить контрольно-пропускной пункт.