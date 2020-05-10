Поисковый отряд Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова планирует оцифровать музей Великой Отечественной войны и отправиться на экспедиции в Севастополь и Карелию

Поисковый отряд «Георгиевская лента» ЧГУ им. И.Н. Ульянова уже четыре года подряд выезжает для поисковых работ в Севастополь. В течение последних трех лет он становился лауреатом грантов Главы Чувашии для поддержки поискового движения. Отряд возглавляет доцент кафедры археологии, этнографии и региональной истории Сергей Николаевич Кодыбайкин. Он поведал о деятельности и планах на ближайшее лето.

– Расскажите историю создания поискового отряда «Георгиевская лента». Как давно Вы его возглавляете? Кто входит в его состав?

– Поисковый отряд в Чувашском государственном университете имени Ильи Николаевича Ульянова был организован еще в 1990 году и три сезона выезжал в поля. Но затем, по объективным причинам, поисковая деятельность в стенах университета прервалась и возродилась уже в 2013 году. С 2014 года отряд носит нынешнее название – «Георгиевская лента». Название предложил декан историко-географического факультета профессор Олег Николаевич Широков.

Я руковожу деятельностью отряда с момента его создания. Большинство членов отряда являются студентами ЧГУ. Весной 2019 года в составе экспедиции были: Азизов Азат (ИГФМ-01-18), Герасимов Константин (ЮФ-11-16), Кириллов Дмитрий (ИГФ-11-16), Кольцова Арина (ИГФ-51-18), Никитин Денис (ИГФ-11-17), Никифоров Владимир (ИГФ-11-16), Николаев Юрий (ИГФ-11-15), Павлова Елена (ЭК-081-15), Пушина Анастасия (ИГФМ-02-17), Сорокин Виктор (ИГФ-32-18), Степанов Дмитрий (ИГФ-21-17).

По итогам прежних экспедиций Гарифуллин Рамиль, Тихонов Эдуард, Волкова Татьяна награждены знаком Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении» III степени.

Особенностью студенческих отрядов является периодическая и неизбежная смена состава. Но активно участвуют в поисковом движении и выпускники ИГФ разных лет: Дмитрий Алексеев, успешный бизнесмен, а также председатель регионального отделения Русского географического общества, путешественник, дайвер и авиапилот; Полина Груздева, один из опытнейших поисковиков Чувашии, детский тренер по кёкусинкай карате; Михаил Карпов, офицер спецназа УФСИН; Татьяна Павлова и Александр Волков, работники Национального музея; Татьяна Волкова и Александр Краснов, школьные учителя.

Иногда в наших экспедициях принимают участие и школьники. Некоторые из них продолжают заниматься поиском, даже став студентами, как, например, Виктор Сорокин. Сейчас он является моим первым помощником и заместителем.

– Какие гранты выигрывал ваш отряд. Как они были реализованы?

– Со времени утверждения гранта Главы Чувашской Республики по поддержке поискового движения мы регулярно участвуем в нем и выигрываем его в числе двух других молодежных отрядов нашей республики. Темы всех грантов – поисковые работы в Севастополе. В этом году мы также являемся грантодержателем.

Отдельно хочется сказать о спонсорах. Главным из них для нас является директор группы компаний «Термотехника» Степанов Олег Константинович, которого можно считать уже не просто спонсором, а меценатом. Это тоже наш выпускник, который с самого начала оказывает нам постоянную и неоценимую помощь в организации полевых экспедиций. Во многом благодаря ему на факультете был создан музей Великой Отечественной войны; он также оказывает нам значительную информационную поддержку.

Крым – наше все

– Ваш отряд участвует в крымском сезоне поисковых работ на местах боев 25-й Чапаевской дивизии на протяжении уже трех лет. Какие результаты? Поедут ли члены отряда в Крым на поисковые работы в этом году?

– Поисковые работы на местах боев под Севастополем мы ведем уже четыре года подряд, начиная с 2016 года. За это время сложились хорошие и плодотворные взаимоотношения с севастопольскими поисковиками: с руководителем регионального отделения А.В. Неменко, членами отрядов «Подвиг», «Береговая оборона», с нижневартовскими поисковиками и другими единомышленниками. Поисковые работы велись в различных местах: в 2016 году мы работали на Сапун-горе и на Федюхинских высотах, в 2017–2018 годах – на Мекензиевых горах, в 2018–2019 – на Балаклавских высотах. Каждый год был результативным: везде «поднимали» наших бойцов. В 2017 году был обнаружен первый «смертельный» медальон, но без останков бойца. В прошлом году – останки бойца с медальоном.

25-я Чапаевская дивизия держала оборону в районе Мекензиевых гор. Мы вели раскопки там, где оборонялся 54-й Пугачёвский стрелковый полк этой дивизии, там и были обнаружены первый медальон и останки наших бойцов.

Подробнее расскажу о раскопках 2019 года в Севастополе. Они проводились на Балаклавских высотах близ села Оборонное. Отряд, в состав которого вошли студенты историко-географического, юридического и экономического факультетов, работал в местах боев 2-й, затем 109-й стрелковых дивизий в декабре 1941 года и в июне 1942 года. В первый же день раскопок удалось обнаружить останки бойца. Красноармейская звезда головного убора, не менее 250 патронов от нашей винтовки, разбитый диск пулемета Дегтярева и советская каска не оставляли сомнения в том, что это боец Красной армии. Оружия при нем не было (как и у бойцов, «поднятых» нами рядом в прошлом году): либо его забрали наши отступающие солдаты, либо «трофейщики» германской армии. Останки воина находились в «полной анатомии», как принято говорить у поисковиков, т.е. все до одной косточки были на своих местах. На месте левого кармана были обнаружены четыре советские монеты и «смертельный» медальон – главная цель поисковика.

С помощью местных искателей отряда «Подвиг» у подножья скалы Аю-Кая (Медвежий камень) была обнаружена яма, заполненная большим количеством костных останков людей. Все кости лежали вперемешку, в том числе с костями животных, что потребовало немало времени для сбора и анализа костного материала. 11 нижних челюстей человеческих черепов свидетельствовало о соответствующем количестве погибших. Одна челюсть, исходя из ее размеров, могла принадлежать черепу подростка. Еще одной особенностью было то, что не было никаких сопутствующих артефактов, только несколько стреляных гильз от немецкой винтовки и немецкого пистолета.

9 мая наш отряд под флагом Чувашии прошел в составе объединенной колонны отрядов Поискового движения России в праздничном шествии по улицам города-героя Севастополя. Колонну возглавлял руководитель севастопольского регионального отделения Поискового движения России и один из крупнейших специалистов по истории Севастополя и Крыма периода Великой Отечественной войны А.В. Неменко. Ему были доложены результаты наших изысканий, а еще ранее передан медальон. «Одиннадцать?!» – встрепенулся Александр Валериевич и рассказал о том, что именно 11 человек насчитывала подпольная группа села Камары (так во время войны называлось Оборонное), среди которых была 16-летняя девушка. Группа была раскрыта из-за того, что не были вовремя уничтожены документы НКВД. Подпольщиков арестовали ночью, из домов выводили в одном нижнем белье, затем они были переданы сигуранце (румынская тайная полиция) и после пыток расстреляны. А.В. Неменко считает, что «поднятые» нами останки 11 человек с довольно высокой долей вероятности могут принадлежать этим героям.

Последний день был посвящен сдаче взрывоопасных предметов: нами было сдано 40 единиц боеприпасов, среди которых был снаряд более чем на 40 килограммов.

– Хотелось бы, чтобы вы также отметили самое важное про экспедиции в местах боевых действий на территориях Смоленской (2013 г.), Калужской (2014 г.), Тверской (2015, 2016 гг.) и Мурманской областей (2017 г.).

– За время проведенных нами экспедиций подняты останки 26 человек и несколько десятков так называемых «доборов». К «доборам» относятся частичные останки, как правило, только несколько костей, которые статистикой отмечаются отдельно. Таких обычно заметно больше чем «отдельных» бойцов.

В 2017 г. был поднят первый медальон, но он находился в нескольких десятках метрах от ближайших останков бойцов. Он расшифрован. В 2019 году нами впервые были обнаружены останки бойца вместе с медальоном, который еще не расшифрован до конца.

Долг каждого

– Что лично для Вас означает поиск, участие в поисковых работах? Как Вы пришли к этому? Кто в Вашей семье воевал?

– Участие в поиске для меня лично – это возможность каким-то образом «отдать долг» тем, кто погиб за нашу Родину. Я убежден, что останки наших бойцов, разбросанные по лесам, полям, горам и так далее, должны обрести достойное упокоение, быть похороненными с почестями. Конечно, есть надежда, что некоторые из пропавших без вести будут найдены; о них можно будет сообщить родственникам. Для меня, как для историка, особенно интересовавшегося Второй мировой, это уникальная возможность своими руками «прикоснуться» к правде о войне. Ведь на практике можно узнать многое из того, что не найдешь в литературе. Кроме того, эта деятельность имеет большое воспитательное значение.

Как я пришел в поисковое движение? Наверное, внутренне я давно был к этому готов, но нужен был толчок. Им стало предложение выпускника нашего факультета (ныне начальника Управления образования администрации Чебоксар) Дмитрия Захарова, давно занимавшегося поисковой деятельностью в педагогическом университете, организовать отряд в ЧГУ. Предложение было поддержано деканом ИГФ Олегом Широковым и ректором университета. Кстати, нынешний ректор Андрей Александров (тоже выпускник нашего факультета) принимал участие в первой поисковой экспедиции университетских поисковиков в 1990 году. Он всегда поддерживает нашу деятельность.

У меня, я уверен, как и у всех жителей Чувашии, и по отцовской, и по материнской линии много родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Из ближайших родственников – дядя, старший брат моего отца. 21-летний Всеволод Котыбайкин (так тогда писалась наша фамилия) был призван на фронт в январе 1942 года. Позднее моей бабушке в деревню Крикакасы Чебоксарского района пришло извещение, что ее сын пропал без вести. Мой отец долгие годы искал информацию о старшем брате и только в 1987 году мы узнали, что без вести он не пропадал, а погиб в марте 1944 года под белорусским городом Витебск, где и был похоронен в братской могиле. Но больше ничего известно не было. И сравнительно недавно я узнал, что красноармеец В.Г. Котыбайкин, автоматчик роты автоматчиков, дважды представлялся к награждению медалью «За отвагу» и на фронте вступил в партию. Информацию об этом я нашел на портале обобщенного банка данных «Память народа». Советую всем, кто интересуется своими родственниками – участниками войны, обратиться к этому ресурсу, а также к ОБД «Подвиг народа» и «Мемориал».

Встречи с детьми в музее

– Как можно узнать о деятельности отряда? Есть сайт, группы в социальных сетях? Планируете ли создать музей?

– Информацию о нашем отряде можно найти в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Поисковый отряд «Георгиевская лента», «Поисковое движение Чувашии» (здесь о всех поисковиках Чувашии), а также на сайте историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в том числе и на странице Музея Великой Отечественной войны. Он создан в 2013 году и пополняется, в основном, за счет артефактов войны, собранных поисковиками на местах боев. Здесь же содержится информация о нашем поисковом отряде. В музее часто проводятся экскурсии для школьников и студентов. Экскурсии ведут студенты нашего университета.

– Вы лично часто встречаетесь с кадетами, школьниками. Что дают Вам эти встречи? Как Вы думаете, достаточно ли современные дети знают о Великой Отечественной войне? О вкладе нашей страны в Победу?

– К встречам с учащимися средних образовательных учреждений я отношусь очень ответственно. Считаю, что это моя, как преподавателя и историка, обязанность рассказывать подрастающему поколению о той страшной войне и нашей Победе. К сожалению, современные дети знают о Великой Отечественной войне недостаточно. На это есть и объективные причины – то, что отдаляется во времени, то становится менее известным, меньше трогает людей. В то же время изменилось и информационное пространство – становится сложнее влиять на знания детей. И поэтому считаю, что власти недостаточно уделяют внимание историческому образованию в таких условиях.

– Какие планы у отряда?

– Планы, как всегда, большие. И не только по экспедициям. Мы также начали оцифровку нашего музея, планируем создание виртуального музея Великой Отечественной войны. Намечаем, уже традиционно, выезд в Севастополь на Балаклавские высоты. Также появились планы экспедиции в Северную Карелию. Нам удалось выявить примерное место гибели уроженца Цивильского района, командира разведроты, капитана И.Ф. Фёдорова, погибшего во время разведки. Его тело, вместе еще с двумя погибшими красноармейцами, было оставлено на занимаемой противником территории.

Врезки в текст:

Название «Георгиевская лента» предложил Олег Широков.

В 2016 г. отряд работал на Сапун-горе и на Федюхинских высотах, в 2017–2018 гг. – на Мекензиевых горах, в 2018–2019 – на Балаклавских высотах.

В 2017 г. был поднят первый медальон, но он находился в нескольких десятках метрах от ближайших останков бойцов.

Современные дети знают о Великой Отечественной войне недостаточно.

Участие в поиске – возможность отдать дань памяти тем, кто умер за Родину.

В составе отряда – дайвер, учителя, офицер спецназа и студенты.