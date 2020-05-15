Командир поискового отряда «Память» Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Николай Мясников ежегодно участвует во Всероссийских «Вахтах Памяти». Приказом Министерства обороны Российской Федерации «За большой личный вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленную при этом разумную инициативу» он награжден знаком отличия «За отличие в поисковом движении» II степени. В свои 32 года он – лауреат Государственной премии Чувашской Республики (2017 г.) в области гуманитарных наук в составе авторского коллектива за научное исследование «Археологическая карта Чувашской Республики» и победитель конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской Республики».

В составе — студенты

– Кто входит в состав поискового отряда «Память»? Когда он был создан?

Отряд создан в 2007 году деканом исторического факультета ЧГПУ, археологом Б.В. Каховским. Его руководителями в прошлые годы были преподаватели исторического факультета ЧГПУ Борис Васильевич Каховский, Дмитрий Анатольевич Захаров, Сергей Дмитриевич Казаков. Я возглавляю отряд с 2013 г. В его состав входят студенты ЧГПУ (около 20 человек актива). Кроме того, большую роль в жизни отряда играют Дмитрий Георгиевич Тимофеев – ветеран спецназа УФСИН, Евгений Викторович Машнин – один из активных полевых поисковиков Чувашии с 15—летним стажем, а также выпускники университета, которые сейчас работают учителями школ и ссузов Чувашии (Дмитрий Сергеев, Анна Володина, Кирилл Вериялов, Дмитрий Крысин, Андрей Никифоров).

Весной 2013 года поисковый отряд педагогического университета зарегистрирован как общественная организация «Поисковый отряд «Память». Для теоретической подготовки участников отряда на факультете истории, управления и права сформирован Военно-патриотический клуб, члены которого овладевают методикой поисковой работы и идентификации останков, проводят оригинальную исследовательскую работу по фондам архивов Чувашской Республики. За 13 лет непосредственно в поисковых мероприятиях участвовало более 100 студентов университета.

Запах пороха в Заволжье

– Какие проекты были реализованы благодаря грантам Главы Чувашской Республики?

– За последние три года – три проекта: «И помнит мир спасенный…» – 2017, «Чтобы помнить и сохранить…» – 2018, «Живые, помните о нас!» – 2019. Если кратко, то благодаря данным грантам закупалось необходимое туристическое оборудование для поисковых экспедиций в Ленинградскую и Тверскую области, а также создан музей отряда.

Отдельно хотелось бы рассказать о нашем проекте «Поисковая смена» по организации летнего полевого учебного военно-патриотического лагеря для юных поисковиков Чувашской Республики, который был успешно реализован поисковым отрядом «Память» при поддержке исторического клуба «Драконы морей», ООД «Поисковое движение России», Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на средства Фонда президентских грантов (987 500 руб.). В течение 7 дней – с 10 по 16 сентября 2018 года – на базе детского оздоровительного лагеря «Волна» (пос. Октябрьский, Заволжье) были собраны 100 юных поисковиков и их руководителей из различных районов, школ, ССУЗов и ВУЗов Чувашии (всего 20 делегаций). На средства Фонда президентских грантов был арендован лагерь, по всем требованиям подходящий для мероприятия, закуплены необходимое оборудование и товары (туристическое снаряжение, сувенирная и раздаточная продукция, макеты стрелкового оружия и светошумовые патроны), предоставлен автотранспорт для доставки участников к месту проведения мероприятия.

Во время работы «Поисковой смены» участники исследовали позиции 95-го полка 14-й Чебоксарской запасной стрелковой бригады, непосредственно принимая участие в археологических раскопках землянок и окопов данного воинского соединения, находящихся в 1,5 км от лагеря. Во время раскопок были обнаружены предметы солдатского обмундирования, личные вещи бойцов. Также ребята своими руками восстанавливали позиции Волжского рубежа обороны – трех линий окопов (общая длина около 60 м) и ДЗОТа рядом с лагерем (для этого специально за 3 км был доставлен железобетонный пулеметный колпак времен Великой Отечественной войны весом 1,5 т). Эти позиции использовались для реконструкции боя в рамках исторического фестиваля и были оставлены на месте в качестве туристических объектов.

Масштабным завершением «Поисковой смены» стал исторический фестиваль «Волжский рубеж», в рамках которого были собраны 120 представителей 16 клубов исторической реконструкции из 8 городов России. Юные поисковики прошли «школу молодого бойца»: примерили форму красноармейцев, приспособились к условиям казарменного и полевого быта, познакомились со снаряжением и оружием РККА, поучаствовали в инсценировке боевых действий. Также разыгран бой 139-й стрелковой дивизии (сформированной в Чебоксарах) в Ржевском направлении, в котором использовались взрывпакеты, настоящий броневик, реконструированный ДОТ, макеты стрелкового оружия. Особую атмосферу, по мнению участников, создал самолет Ан-2, круживший над местом сражения. Его предоставил Чебоксарский аэроклуб им. А.В. Ляпидевского. В рамках фестиваля зрители (более 1000 человек из Чебоксар и Заволжья) смогли увидеть концерт и познакомиться с работой интерактивных площадок («Медсанбат», «Выставка находок по итогам смены», «Выставка ретротехники», «Лагерь вермахта», «Лагерь Красной Армии»). Смену следует признать успешной во всех отношениях.

– Отрядом «Память» создан музей. Сколько в нем экспонатов? Какие? Открыт ли туда доступ всем желающим?

– За счет средств внутреннего гранта ЧГПУ (146 990 руб.) и гранта Главы Чувашской Республики (75 000 руб.) были заказаны и изготовлены новые стенды и витрины для музея, который размещен в 313 аудитории 5 учебного корпуса ЧГПУ (Президентский бульвар, 19а). Это один учебный класс. Специально для нового музея поисковый отряд провел реставрационные работы с находками.

В музее 3000 экспонатов, из них около 500 представлены в экспозиции. Там можно увидеть макеты оружия, детали снаряжения, личные вещи солдат РККА и Вермахта. Есть редкие интересные вещи, предметы так называемого окопного творчества. Мы с удовольствием делимся экспонатами, например, помогли более 10 школам и библиотекам республики в оформлении уголков боевой славы.

Отряд проводит в музее организационные собрания, подготовку новобранцев, уроки мужества, экскурсии для школьников и студентов. Пойти туда может любой желающий. Нужно договориться об удобном времени, и кто-то из бойцов отряда расскажет о музее и нашей деятельности.

Музейные находки были использованы во время уроков мужества и памяти в школах города и на разных факультетах ЧГПУ, а также во время республиканских фестивалей поисковых отрядов «Память сердца». В общей сложности на сегодняшний день с экспонатами музея познакомилось более 500 человек.

И на Кавказе, и в Тверской области

– Вы участвуете в военно-исторических экспедициях. Расскажите о результатах.

– В 2007–2011 годах поисковый отряд «Память» работал на территории Смоленской области, в окрестностях городов Велиж, Сычевка, Ельня и Вязьма, близ поселка Темкино и деревни Большое Тишово. В 2012–2013 годах участвовал в экспедициях на территории Ульяновского района Калужской области в окрестностях д. Озерно. В 2014–2018 гг. наш отряд «Память» выезжал на раскопки в Кировский район Ленинградской области в район бывших деревень Гайтолово, Вороново, Поречье – важных опорных пунктов на подступах к Ленинграду. Кроме того, в 2018 г. небольшая группа ребят приняла участие в экспедиции «Заоблачный фронт» на Кавказе в районе Архыза. С 2019 г. мы начали работу в Ржевском районе Тверской области, в прошлом году работали в окрестностях д. Дешевка к северу от г. Ржев.

За 2014–2019 гг. были подняты останки 119 человек (за все время существования – более 200 человек), установлено 2 имени.

Своими первыми впечатлениями о «Вахте Памяти» поделился активный член поискового отряда «Память», выпускник историко-филологического факультета Александр Илларионов: «Выходя из автобуса, тут же чувствуешь, что воздух «тяжелый», понимаешь, что здесь «ходила» смерть… Словами это передать не просто… В день приезда было еще довольно спокойно: мы ставили палатки, организовывали быт. Эмоции захлестнули, когда приступили к поиску. На каждом квадратном метре мы находили по 50 штук осколков. Невозможно передать словами то состояние, когда ты идешь по земле, где деды проливали кровь… Работать было тяжело, так как практически сутками мы были в воде. Однако постепенно привыкли и к этому. С другой стороны, именно в таких условиях понимаешь, чего стоила победа, как трудно приходилось бойцам. До участия в «Вахте Памяти» мое отношение к событиям войны было каким-то поверхностным, неосознанным. Сейчас я воспринимаю факты совершенно иначе. Уверен, что в будущем, рассказывая своим ученикам о Великой Отечественной войне, мы не раз вспомним эти экспедиции, ведь каждая минута, проведенная в местах кровавых сражений, была пронизана переживаниями».

– Вы также участвовали в археологических раскопках. Скажите, они перекликаются с вашей поисковой деятельностью?

– Вообще это моя основная деятельность. Я являюсь старшим научным сотрудником археологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук. С 2009 г. занимаюсь археологией профессионально, а вообще увлечен ею еще со школьных лет – с 2001 г. Ежегодно мы проводим несколько крупных экспедиций – раскопок, разведок. Изучаем древние поселения, могильники и святилища на территории Чувашии и соседних субъектов, начиная с каменного века и заканчивая 18–19 веками. Пишем статьи, книги.

Это очень перекликается с поисковой работой, т.к. оборудование используется одно и тоже, студенты, особенно историки, участвуют и тут, и там, по сути в обоих случаях речь идет о раскопках. Но цели работы несколько разные. В поиске главное – это поднять как можно больше, установить имена, это работа по увековечиванию памяти и больше военно-патриотической направленности. Подобная деятельность понятнее современникам, т.к. для многих это очень личное. А вот археологические раскопки – это научная работа, ее цель – получить максимум информации, узнать, как можно больше о прошлом. Здесь нравственная и воспитательная составляющие немного уходят на второй план, тогда как на первый выходит исследовательская цель. И в этом больше гражданского патриотизма – узнать о своей земле, своих предках.

Своя история

– Может быть, благодаря поисковой деятельности вам удалось больше узнать о своих родственниках – участниках войны?

– Да. Я узнал много сведений о моем дедушке Николае Мясникове, в честь которого меня назвали. Он был учителем математики в пос. Буинск Ибресинского района, затем – завучем в школе-интернате в пос. Кугеси. К сожалению, я не знал деда, он умер до моего рождения, но мне всегда были интересны его судьба и фронтовая биография. Вначале я съездил в деревню к родственникам и отсканировал документы деда. В том числе фронтовую фотографию, с которой позже я участвовал в акции «Бессмертный полк», и военный билет. Из него я узнал, что дед проходил срочную службу в 1939–1941 гг., был радистом, командиром отделения в 275-м отдельном батальоне связи в составе 49-го стрелкового корпуса, в котором и встретил начало войны, вступив в бой прямо 22 июня 1941 г. В августе 1941 г. вместе с остатками 6-й и 12-й армий Мясников Н.Г. попал в окружение в районе Умань – Подвысокое на Украине. У нас в семье как реликвия хранится Роман-газета, № 2 (960) за 1983 г. с повестью «Зеленая Брама» Евгения Долматовского, вся исписанная и подчеркнутая рукой деда. Николай Григорьевич от руки написал благодарность автору «за правдивое описание нашей трагической военной жизни» и отметил, что он тоже был в немецком концлагере, в народе известном под названием «Уманская яма» (лагерь находился на месте глиняного карьера). В военном билете период с августа 1941 по май 1945 гг. был пропущен, а рассказы дяди сводились к тому, что все это время дед был в плену и не любил об этом рассказывать. Что же было в это время, удалось выяснить уже в Государственном историческом архиве Чувашской Республики в фонде Р-2669, где собраны фильтрационные дела побывавших в немецком плену. Из протокола допроса я узнал обстоятельства окружения, как дед и еще трое солдат переоделись в гражданскую одежду, чтобы выйти к своим, как он позднее совершил побег из плена, скрывался в сентябре–ноябре 1941 г. в районе г. Белая Церковь, партизанил, был пойман и отправлен в лагерь г. Лейпциг, где находился до апреля 1945 г., был освобожден американцами и передан уже советским войскам, где в течение одной недели проходил фильтрацию. Далее с мая по август 1945 г. дед служил командиром саперного отделения в г. Кладно (Чехословакия). Таким образом, несмотря на плен, Николая Григорьевича Мясникова восстановили в звании и должности, никаких советских лагерей он не проходил и репрессирован не был. Это говорит о том, что он с честью прошел все суровые испытания, которые ему уготовила его фронтовая судьба. Я горжусь своим дедом!

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За 5 лет поисковым отрядом подняты останки 119 человек, установлено 2 имени.

В ходе проекта «Поисковая смена» школьники и студенты смогли принять участие в инсценировке военных действий в Заволжье.

Участники проекта исследовали в Заволжье позиции 95-го полка 14-й Чебоксарской запасной стрелковой бригады.

Во время экспедиций на каждом квадратном метре находили до 50 осколков.

Николаю Мясникову удалось узнать неизвестные ранее подробности о судьбе деда.

Подготовила Ксения Архипова