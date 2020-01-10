В новогоднюю ночь пожар на территории торгового комплекса «Ярмарка» тушили 35 пожарных и 9 единиц спецтехники в течение нескольких часов. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Мы предполагаем, что пожар возник внутри контейнера, что-то было оставлено под нагрузкой. То есть контейнер не был отключен. Может быть, обогревательный прибор. Много химии было там. В связи с этим перегородки тонкие между контейнерами быстро прогорали, и в связи с этим возникла такая большая площадь пожара, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Николай Петров на планерке в Доме правительства Чувашии.





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10.01.2020

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