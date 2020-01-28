В Чувашии за сутки произошло три пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

27 января около 9:30 в поселке Кугеси Чебоксарского района горел легковой автомобиль «Renault-LOGAN» 2010 года выпуска, припаркованный возле дома № 89 по улице Советская. В результате пожара поврежден двигательный отсек машины. Причина ЧП устанавливается.

Минувшим вечером (в 18:30) столичные сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание мусора на открытой территории у дома № 18 по улице Пролетарская. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ночь на вторник пожар произошел в одной из квартир жилого дома № 30 по улице Кадыкова в городе Чебоксары. Пламя вспыхнуло на кухне, где хозяева оставили включенный в сеть электрический чайник. Вследствие короткого замыкания от огня пострадали кухонный гарнитур и имущество. В тушении спасатели задействовали три единицы техники. Возгорание ликвидировали спустя 15 минут.

С начала года в республике произошли 60 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более двух миллионов рублей. Огонь унес жизни четырех человек, еще шестеро получили травмы. Спасены 15 человек.

28.01.2020

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