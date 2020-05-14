За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, 2 человека пострадали, погибших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

13 мая ближе к 5 утра в Порецком районе произошло возгорание автомобиля «ГАЗ 278814». Причину пожара предстоит установить.

В 11:26 этого же дня на пульт службы спасения-112 поступило сообщение о пожаре по ул.Николаева г.Мариинский Посад. О пожаре, заметив дым из открытой форточки квартиры, сообщил прохожий. Первые подразделения дежурных караулов прибыли на место происшествия через считанные минуты после сигнала. В результате пожара уничтожены диван, два кресла, телевизор, шкаф-стенка хозяина, повреждена внутренняя отделка квартиры. Двое мужчин, пострадавшие от отравления дымом и продуктами горения, госпитализированы в медучреждение района. Предположительно, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении. На месте происшествия задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и МЧС в количестве 8 единиц техники.

14.05.2020

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