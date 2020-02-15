Управление жилфондом г. Чебоксары» подало в Калининский районный суд исковое заявление о выселении должников-нанимателей муниципальной квартиры в доме 98 по улице К. Иванова г. Чебоксары.К моменту обращения в суд нерадивые жильцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В результате претензионно-исковой работы, проведенной специалистами юридического сектора Управления жилфондом г. Чебоксары, задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги была погашена в полном объеме.

15.02.2020

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