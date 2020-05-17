В этом году Чебоксарам на ремонт дорог выделено только 397 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И в текущем году планируетс завершить работы на 14 объектах из 18. Также завершается основной этап реконструкции пр. И. Яковлева и Сугутский мост. В августе планируется приступить к работам по улице Гражданской, а в конце года определить подрядчика на реконструкцию Лапсарского проезда. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

На всем протяжении 300-метрового участка по улице Тукташа ведется укладка асфальтобетонного покрытия, заменяются бордюры.К 1 июня объект будет завершен, сейчас идут работы на тротуарах и подходах к пешеходным переходам.

Обновленный облик после ремонта получит улица Ильбекова. Подрядная организация ООО «Воддорстрой» заверяет, что идет с опережением графика. На объекте ведется укладка асфальта и замена бортовых камней

На улице Дементьева работает ПАО «Дорисс». Здесь методом горячего ресайклирования ведется укладка асфальтобетонного покрытия с заменой бортовых камней. Длина участка – 530 метров.

Масштабные работы ведутся на мосту и путепроводе по проспекту Тракторостроителей. Здесь проектом предусмотрен капитальный ремонт. На данный момент частично демонтировали мостовое полотно моста и путепровода. Объект переходящий и дорогостоящий. Стоимость – 208 млн рублей. Здесь по примеру Сугутского моста будут перенесены инженерные сети, отремонтированы и укреплены опоры, уложен новый защитный слой и литой щебеночно-мастичный асфальт.

Представители строительного контроля отмечают, что серьёзных замечаний к выполненным работам нет. На всех объектах задействованы передвижные лаборатории, ведется входной контроль материала.

17.05.2020

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