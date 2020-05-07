В преддверии самого главного праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне в Чувашии был проведен республиканский дистанционный литературный конкурс «Читаем вместе о войне».
Всего в Конкурсе приняло участие около 700 школьников республики.
По итогам прочтения литературных произведений «Сын полка» (В. Катаев), «Повесть о настоящем человеке» (Б. Полевой), «Судьба человека» (М. Шолохов), на конкурс были представлены рисунки, эссе, письма главным героям литературных произведений.
В своих работах ребята рассказали о самой грандиозной битве советского народа в 1941-1945 годах против фашистских захватчиков, о мужестве и героизме нашего народа во время войны, защитниках, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной.
7.05.2020
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