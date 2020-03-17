9 марта проведен опрос граждан на территории Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по выявлению мнения населения по вопросу развития и использования территории, примыкающей к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-восточной стороны и ограниченной автомобильной дорогой Р-176 «Вятка». Инициатором опроса выступило Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения.

Минимальная численность жителей Синьяльского сельского поселения, участвующих в опросе — 250 человек. Число граждан, имеющих право на участие в опросе — 3985 человек; выдано опросных листов — 388; число граждан, принявших участие в опросе граждан — 387; число опросных листов, оказавшихся недействительными — 6.

За размещение транспортно-логистического центра (комплекс, координирующий грузовые потоки различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного) и выполняющий функции организации приемки, временного хранения, переработки, распределения и доставки грузов до конечного получателя, а также оказывающий сопутствующие и информационные услуги) проголосовали два человека, за размещение промышленно-складских объектов — 2 человека, за размещение жилищного строительства и объектов общественного назначения — 188, за выделение земли для сельскохозяйственных угодий — 189.

Официальный документ о проведении опроса будет опубликован в ближайшем номере газеты «Тăван Ен».

17.03.2020

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