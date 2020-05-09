Чебоксарское районное отделение «Союз женщин Чувашии» подвело итоги районного конкурса сочинений, стихов, рассказов «Судьбы женщин в годы военного лихолетья».

Первое место заняли Шашкова Анастасия, ученица 9 класса МБОУ «Синьял — Покровская СОШ» («Фронтовые годы Ильиной Елизаветы Ильиничны»), Яковлева Виктория, ученица 7 «а» класса МБОУ «Ишлейская СОШ» («Моя прабабушка – победитель!»);2 место заняли Манаева Виктория, ученица 8 класса МБОУ «Синьял — Покровская СОШ» («Моя прабабушка — победитель»), Щербакова Олеся Андреевна, ученица 9 «а» класса МБОУ «Тренькасинская СОШ» (Стихотворение «Отважная лётчица»); 3 место заняли Кондратьева Анастасия, ученица 7 «а» класса МБОУ «Тренькасинская СОШ» (Очерк «Победа ковалась в тылу»), Алендеров Дмитрий Александрович, ученик 8 класса МБОУ «Анат – Кинярская СОШ» («Она сражалась за Родину»).

Справочно

В Чебоксарском районе проживают две участницы Великой Отечественной войны.

Шорина (Тихонова) Таисия Федоровна родилась 07 мая 1939 года в д. Курмыши Чебоксарского района ЧР.

В 1939 году закончила 7 классов и устроилась в Ишлейскую контору связи ученицей- телефонисткой, обучилась азбуке Морзе. По достижении 18 лет, в 1942 году, была призвана в ряды Советской Армии. Под Москвой, в течение двух недель прошла курсы связистов и была распределена в войсковую часть «412-ый отдельный линейный батальон связи». Служила связисткой-морзисткой на аппарате «Кросс».

Ее военный путь Смоленск –Белоруссия –Польша – Германия.

В 12-ти километрах от Берлина Таисия Федоровна приняла сообщение о Победе, которое по приказу передала дальше.

Летом 1945 года Таисия Федоровна вернулась в родную деревню.

20 лет проработала на почте и 20 лет на Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры.

Вместе с супругом родили и воспитали троих детей.

В этом году Таисия Федоровна отметит 96-летие.