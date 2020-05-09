Чебоксарское районное отделение «Союз женщин Чувашии» подвело итоги районного конкурса сочинений, стихов, рассказов «Судьбы женщин в годы военного лихолетья».
Первое место заняли Шашкова Анастасия, ученица 9 класса МБОУ «Синьял — Покровская СОШ» («Фронтовые годы Ильиной Елизаветы Ильиничны»), Яковлева Виктория, ученица 7 «а» класса МБОУ «Ишлейская СОШ» («Моя прабабушка – победитель!»);2 место заняли Манаева Виктория, ученица 8 класса МБОУ «Синьял — Покровская СОШ» («Моя прабабушка — победитель»), Щербакова Олеся Андреевна, ученица 9 «а» класса МБОУ «Тренькасинская СОШ» (Стихотворение «Отважная лётчица»); 3 место заняли Кондратьева Анастасия, ученица 7 «а» класса МБОУ «Тренькасинская СОШ» (Очерк «Победа ковалась в тылу»), Алендеров Дмитрий Александрович, ученик 8 класса МБОУ «Анат – Кинярская СОШ» («Она сражалась за Родину»).
Справочно
В Чебоксарском районе проживают две участницы Великой Отечественной войны.
Шорина (Тихонова) Таисия Федоровна родилась 07 мая 1939 года в д. Курмыши Чебоксарского района ЧР.
В 1939 году закончила 7 классов и устроилась в Ишлейскую контору связи ученицей- телефонисткой, обучилась азбуке Морзе. По достижении 18 лет, в 1942 году, была призвана в ряды Советской Армии. Под Москвой, в течение двух недель прошла курсы связистов и была распределена в войсковую часть «412-ый отдельный линейный батальон связи». Служила связисткой-морзисткой на аппарате «Кросс».
Ее военный путь Смоленск –Белоруссия –Польша – Германия.
В 12-ти километрах от Берлина Таисия Федоровна приняла сообщение о Победе, которое по приказу передала дальше.
Летом 1945 года Таисия Федоровна вернулась в родную деревню.
20 лет проработала на почте и 20 лет на Ишлейском заводе высоковольтной аппаратуры.
Вместе с супругом родили и воспитали троих детей.
В этом году Таисия Федоровна отметит 96-летие.
Силова Иулия Петровна родилась в 1924 году в д.Чиганары Ишлейского района Чувашской АССР С 1931 по 1935 годы училась в Чиганарской начальной школе. С 1935 по 1941 годы она учится в Ишакской образцовой школе им. Бубнова. После окончание школы прошла курсы садоводов и начала работать бухгалтером.
14 ноября 1942 года по мобилизации Иулия Петровна (в деревне её звали Юлькой) направлена в пехотное училище. После шестимесячных курсов, в мае 1943 года её зачисляют в отдельный женский стрелковый полк, который дислоцировался в. Г.Кимры. Здесь она проходит боевую подготовку. Вскоре её направляют в Москву, где она продолжает службу в 20- стрелковой роте. В 1944 году ее переводят в части ПВО в 87-й отдельный батальон г. Тула. Где она работала в секретном отделе писарем и до 1945 года находится на этой должности. Дальнейший фронтовой путь : Луцк- Маневичи-Ровно-Ковалёв.Демобилизовалась в августе 1945 года.
Имеет правительственные награды: Орден Отечественной войны ll-ой степени, медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и все юбилейные медали. После войны она до 1955 года работает счетоводом колхоза «урожай», а затем в Чиганарской ватной фабрике. Ныне на заслуженном отдыхе.
Силлва Иулия Петровна. Они с мужем вырастили шестерых детей. Из них трое получили профессию врача ( Аркадий, Надежда и Галя).
9.05.2020
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