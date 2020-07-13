Он прибудет на место стоянки 15 июля и станет музеем воинской славы.

Корабль вышел из города Чкаловск Нижегородской области, где находился на ремонте и покраске.

Сторожевик «Чебоксары» — не простой корабль, а корабль с легендами. Например, он менял имя. Корабль назвали «Чебоксары» в 1997 году, когда администрация столицы Чувашии заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск. До этого момента он назывался «Соболь».

Напомним, что возможность выделить средства из бюджета Чебоксар для транспортировки корабля в столицу Чувашии появилась лишь в этом году, благодаря поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева.