Специалистами Управления Роспотребнадзора Чувашии и его территориальных отделов проводится мониторинг выполнения мероприятий по противодействию распространению новой короновирусной инфекции в местах массового скопления людей.

В ходе мониторинга 16 июля обследовано 3 пляжа города Чебоксары и установлено, что социальное дистанцирование между отдыхающими соблюдается. Доступ граждан на территорию пляжей ограничен переносными металлическими ограждениями, имеются аншлаги: «Купаться запрещено». Об этом сообщает Роспотребнадзор Чувашии.

Ранее в адрес администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих пляжи, Управлением была направлена информация о результатах надзора за местами рекреации в 2019 г. и о санитарно-эпидемиологических требованиях к открытию пляжей в купальном сезоне 2020 г.

На 17 июля проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 4-х пляжей города Чебоксары. Результаты лабораторных исследований воды из реки Волга, питьевых фонтанчиков, песка с пляжей города Чебоксары соответствуют гигиеническим нормативам. Однако санитарно-эпидемиологические заключения на водные объекты не получены.

На пляжах городов Мариинский Посад, Ядрин, Козловка, Новочебоксарск осуществляется купание также при отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам.

В ходе осмотра территории Новочебоксарского городского пляжа и акватории водного объекта (р. Волга), примыкающей к пляжу, установлено, что уборка берега, очистка песка, накопление твердых бытовых отходов в контейнеры не организованы. На территории пляжа отсутствует питьевое водоснабжение. Гражданами не соблюдается социальное дистанцирование, не соблюдается дезинфекционный режим. В отношении заместителя главы администрации г. Новочебоксарск составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. ч.1 КоАП РФ.