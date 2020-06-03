|План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2020 год
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|Реестровый номер:
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|Наименование заказчика: автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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|Адрес местонахождения заказчика: 429500 Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоссейная, дом 13
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|Телефон заказчика: 8-8352-20-10-85
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|Электронная почта заказчика: tavanen@mail.ru
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|ИНН: 2116964826
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|КПП: 211601001
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|ОКАТО: 97644442 Чебоксарский р-н
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|Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки состовляет рублей
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|402 900,00
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|Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей
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|Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по ре зультатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляют 0 рублей (0 процентов)
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|Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
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|Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
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|Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
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|Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0 рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
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|Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0 рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
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|Порядковый номер
|ОКВЭД2
|ОКПД2
|Предмет договора
|Начальная (максимольная) цена договора
|Валюта
|Количество (объем), кг
|Единица измерения
|Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|Закупка, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства
|Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства
|Закупка товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
|Дата (период) размещения извещения о закупке
|Срок исполнения договора
|Способ закупки
|Закупка в электронной форме
|Статус позиции
|Тип закупки
|Заказчик
|1
|18.ноя
|18.11.10.000
|Договор на оказание полиграфических услуг по печати газет
|402900.00
|Российский рубль
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|Невозможно определить количество
|Чувашская Республика — Чувашия
|Нет
|Нет
|Нет
|ноябрь 2020 г
|Декабрь 2020
|Открытый аукцион в электронной форме
|Да
|Новая
|Планируемая закупка
|Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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|Главный редактор Вышинская В.А.
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|» 27 » декабря 2019 г.
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|(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
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|(подпись)
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|(дата утверждения)
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|М.П.
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