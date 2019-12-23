Информация о чрезвычайной ситуации была доведена оперативными дежурными Единой дежурно-диспетчерской службы администрации г. Чебоксары до руководителей управляющих компаний и подрядных организаций. Всем поручено незамедлительно организовать работу по подсыпке дорог, тротуаров противогололедными материалами на закреплённых территориях. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Дорожно-эксплуатационным предприятием АО «Дорэкс» в ночь на 23 декабря было задействовано 16 комбинированных дорожных машин на подсыпке дорог, и 8 единиц техники на подсыпке тротуаров. Расход противогололедных материалов за ночь составил 430 тонн. Днем на ликвидации гололедицы задействовано 26 единиц техники по тротуарам и остановкам общественного транспорта и 26 бригад дорожных рабочих (139 человек).

23.12.2019

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