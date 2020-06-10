Вопрос обеспечения перевозчиков республики средствами для дезинфекции поднял министр транспорта Чувашии Владимир Осипов во время заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

«Нашим перевозчикам в последние два-три месяца очень непросто. Им приходится ежедневно осуществлять дезинфекцию своих транспортных средств, а это дополнительные затраты. Есть ли какая-то возможность финансово поддержать их?», — уточнил Владимир Осипов.

По этому поводу позиция Олега Николаева оказалась однозначной. Он напомнил, что трудности испытывают не только работники транспортной отрасли, но и многие «субъекты предпринимательской деятельности». Вместе с тем с 1 июня юридические лица и ИП смогут воспользоваться новой программой господдержки: кредитами на возобновление деятельности.

«Те компании, которые работают на официальных основаниях, имеют соответствующую штатную численность, сейчас претендуют на великолепные условия получения кредитов, которые они могли бы использовать и на те цели, о которых вы говорите», — отметил врио Главы Чувашии.

Тем, кто работает «в тени» такая помощь не оказывается.

«Надеюсь это послужит хорошим уроком для всех транспортников и для всех субъектов предпринимательской деятельности, кто работает неофициально, скрывая свой доход», — заключил Олег Николаев.

10.06.2020

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