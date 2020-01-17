В Чебоксарах стартует первый этап модернизации библиотечной системы. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

На первом этапе модернизация коснётся Северо-западного района столицы. На территории района 4 библиотеки: в Чувашском государственном университете с самым большим фондом литературы, необходимой преподавателям и студентам; библиотека им. В. Маяковского — центральная в муниципальной системе библиотек, филиал им. В. Чаплиной на ул. Университетской и библиотека им. М. Трубиной по ул. М. Павлова. Было 3 муниципальные библиотеки, три и останутся, но до лета они будут модернизированы. Первой модельной библиотекой нового поколения в Чебоксарах станет филиал им. В. Чаплиной.

Проект ее преобразования разработан при участии федеральных экспертов, в т.ч. генерального директора Российской государственной библиотеки и координатора национального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах Вадима Дуда, который несколько раз приезжал в Чебоксары.

Планируется, что в библиотеке разместят амфитеатр со сценой, комната тишины, библиозвукотека, читальный зал, коворкинг-зона, кафе, арт-стена, детская зона – проект уже получил положительную экспертизу Минстроя Чувашской Республики.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на ремонт помещений и приобретение оборудования. На эти цели в бюджете города запланированы 10 млн рублей. На поступившие из федерального бюджета 1,5 млн рублей приобретены новые книги.

Другое направление модернизации – укрепление материальной базы и развитие школьных библиотек. Книжный фонд им. М. Трубиной будет передан гимназии №5 в новом микрорайоне Волжский-3. В школе обучается 1 100 детей, в учебном заведении предусмотрены современные просторные площади для библиотеки.

«Хочу подчеркнуть, какими бы ни были преобразования библиотечной системы, профессиональные библиотекари без работы не останутся, они нужны читателям и городу. При принятии серьезных решений мы всегда опираемся на мнение чебоксарцев. Сделаем первую модельную библиотеку и спросим, идем ли дальше по этому пути. Спешить не будем, но и тормозить развитие библиотечной системы, отставать от современных требований и запросов нельзя», — отметила заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева.

17.01.2020

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