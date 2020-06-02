В военкомате п. Кугеси продолжаются плановые мероприятия по проведению весеннего призыва. В условиях жестких карантинных ограничений проходит плановое медицинское освидетельствование призывников, профессионально психологический отбор, изучение морально деловых качеств ребят.

Как пояснил военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров, этот комплекс мероприятий направлен на более качественный отбор ребят по видам и родам войск.

Первые отправки в войска начнутся 16 июня 2020 года.Под знамена Сухопутных войск встанут 15 человек наших земляков. Они будут отправлены в Чебоксары на Республиканский сборный пункт, где проверят состояние их здоровья, зачислят в конкретные команды, переоденут в военную форму одежды и через день-два отправят в войска.

Как подчеркнул Александр Алексеевич, все мероприятия призыва проводятся в режиме строжайшего соблюдения карантинных мер.

В военный комиссариат для постановки на воинский учет уже начали прибывать воины, уволенные в запас, честно отслужившие в рядах Российской армии. После проведения беседы и заполнения всех учетных документов воинам запаса рекомендуется пройти 14-дневный режим самоизоляции.

Военный комиссар в очередной раз выразил слова благодарности в адрес врачей и среднего медицинского персонала Чебоксарской районной больницы за четкую и слаженную работу в составе медицинской комиссии.

2.06.2020

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