Пенсионный фонд сообщает о новых способах мошенничества. Преступник по телефону сообщает, что звонят из Пенсионного фонда и уведомляет человека о том, что ему начислены некие выплаты, которые немедленно необходимо перевести на банковскую карту пенсионера. Для осуществления банковской операции, требуется сообщить сотруднику данные своей карты.

Правоохранительные органы, банки постоянно разъясняют о существующих способах выкачивания денег. Однако, отлично выработанная у мошенников способность убеждать и их обещания о перечислении денег порою делают свое дело – пенсионеры идут на поводу у преступников.

Отделение ПФР по Чувашской Республике напоминает, что специалисты Пенсионного фонда оказывают государственные услуги с выездом на дом только по личным заявкам пожилых людей. Работники ПФР не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных поступлениях.

Обращаем внимание, что достоверные новости, номера телефонов горячих линий, графики приема, контакты территориальных органов и другая полезная информация размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru. Проконсультироваться и получить интересующую Вас информацию можно по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Чувашской Республике – 8 (8352) 64-91-14.

6.02.2020

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