Пенсионный фонд в городах и районах Чувашии продолжает работу, но в усеченном составе. Прием граждан ведется по предварительной записи. Основной акцент в работе -на выплату пенсий, пособий из средств маткапитала. Об этом сообщила управляющий Пенсионным фондом в Чувашии Роза Кондратьева.

Все услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде, в том числе заказать справки на портале госуслуг.

Тем гражданам, которые не могут передвигаться, услуги по доставке пенсий, оформлению бумаг прелоставит мобильная бригада.

Денежные средства на выплату пенсий, единовременной и ежегодной выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы за период с 5 по 12 апреля перечислены в кредитные организации досрочно — 27 марта.

Зачисление денежных средств на банковские счета получателей будет произведено не позднее следующего рабочего дня.

Доставка пенсионерам выплат к Дню Победы через организацию почтовой связи и альтернативную службу будет осуществляться в апреле одновременно с выплатой пенсии.

Выплата пенсии через банки за более поздние даты, а также доставка через отделения почтовой связи будет осуществляться по установленному графику.

Кстати Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года проиндексированы на 6,1 %. В результате индексации повышен уровень пенсионного обеспечения около 26 тыс. пенсионеров Чувашии, из которых 24,3 тыс. человек – получатели социальных пенсий. Так, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличивается на 773 рубля и составит 13454,64 рубля. Коэффициент индексации социальных пенсий в 2020 году почти в 2 раза выше инфляции и значительно превышает индексы за предыдущие два года: в 2019 году – 2%, в 2018 году – 2,9%. Индексация госпенсий, в том числе социальных, производится независимо от факта работы пенсионера. Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, с 1 апреля 2020 года повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению инвалидов и участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов вследствие военной травмы, полученной в период службы по призыву, пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф и членов их семей. Кроме того, увеличены размеры дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией и другие выплаты, повышение которых зависит от индексации социальных пенсий. В Чувашской Республике в результате апрельской индексации ежемесячные расходы на выплату пенсий увеличатся на 13,8 млн рублей, потребность на финансирование повышения до конца года составит 124,5 млн рублей.

30.03.2020

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