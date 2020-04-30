Лучшими в Чувашии за прошедший год признаны межрайонное Управление ПФР в г.Новочебоксарск (руководитель Иван Леонтьев), межрайонное Управление ПФР в Чебоксарском районе (руководитель Алевтина Исаева) и межрайонное Управление ПФР в г. Шумерля (руководитель Сергей Николаев).

При проведении ведомственного конкурса оценивались результаты работы за минувший год по двадцати шести критериям. Это оказание электронных услуг, взаимодействие со страхователями, организация работы по назначению пенсий, материнскому капиталу, приему граждан и другие показатели.

Межрайонное Управление ПФР в г.Новочебоксарск, в состав которого входит клиентская служба в Мариинско-Посадском районе, — в числе постоянных лидеров. Управление ПФР неоднократно становилось пилотной площадкой по внедрению новых проектов. На протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по качеству обслуживания населения и предоставлению госуслуг ПФР в электронном виде. Дважды признавалось лучшим управлением ПФР в Приволжском федеральном округе.

Диплома за успешную работу по всем направлениям удостоено межрайонное Управление ПФР в Чебоксарском районе, обслуживающее жителей и работодателей Чебоксарского и Моргаушского районов. Управление активно участвует в различных пилотных проектах, внедряет новые технологии и передовые практики в работе по обслуживанию населения и предоставлению госуслуг ПФР. Межрайонное управление ПФР создано с 01 октября 2014 года на первом этапе оптимизации органов Пенсионного фонда в Чувашии. Слаженная работа коллектива в новых условиях обеспечила бесперебойный переход на централизованную выплату пенсии.

Управление ПФР в г. Шумерля второй год подряд в числе лидеров в республиканском ведомственном конкурсе. Межрайонное Управление обеспечивает предоставление услуг ПФР жителям и работодателям трёх районов – Шумерлинского, Красночетайского и Ядринского.

Конкурс на звание лучшего территориального органа ПФР проводится с 2005 года и стал в Пенсионном фонде доброй традицией. Его цель — повышение эффективности и качества работы, он позволяет проанализировать результаты своей деятельности, поделиться накопленным опытом, а также перенять лучшее из опыта других органов ПФР.

Конкурс на звание лучшего территориального органа ПФР проводится с 2005 года и стал в Пенсионном фонде доброй традицией. Его цель — повышение эффективности и качества работы, он позволяет проанализировать результаты своей деятельности, поделиться накопленным опытом, а также перенять лучшее из опыта других органов ПФР.

30.04.2020

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