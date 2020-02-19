В Чувашском отделении ПФР сообщили, что пенсионеры могут уже сейчас получить карту «Мир» для зачисления пенсии, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Для пенсионеров, получающих пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем (например, VISA, MasterCard), предусмотрена поэтапная замена на «Мир», по мере истечения срока действия банковской карты, которой они пользуются. С 1 июля 2020 года все пенсионные и другие социальные выплаты будут зачисляться банками только на карты «Мир». Можно оформить такую карту уже сейчас, не дожидаясь окончания срока действия прежней.

19.02.2020

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