В Чувашской Республике график доставки пенсий за праздничные дни марта скорректирован с учетом режима работы почты.
В марте все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты: 6 марта – за 6-7 марта; 7 марта – за 8-9 марта; с 10 марта – по установленному графику.
Пенсионеры, получающие пенсию в кредитных учреждениях, могут ознакомиться с графиком перечисления пенсий на банковские счета и карты за текущий месяц на сайте Пенсионного фонда в разделе «Информация для жителей региона – Гражданам» или по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14.
6.03.2020
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