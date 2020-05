View this post on Instagram

Жертвуя собственным здоровьем, медики ежедневно выходят на борьбу с COVID-19. Поэтому как никто другой они сейчас нуждаются в поддержке. Со словами благодарности в адрес медицинских работников к нам поступили вот такие письма. #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #спасибоврачам Repost @cheb_rb21