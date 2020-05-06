Благодарные пациенты написали письма медицинским работникам Чебоксарской районной больниц,выразив им признательность за работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей инстаграм-странице главный врач больницы Владимир Викторов.
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Жертвуя собственным здоровьем, медики ежедневно выходят на борьбу с COVID-19. Поэтому как никто другой они сейчас нуждаются в поддержке. Со словами благодарности в адрес медицинских работников к нам поступили вот такие письма. #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #спасибоврачам Repost @cheb_rb21
6.05.2020
www.tavanen.ru
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