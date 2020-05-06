Благодарные пациенты написали письма медицинским работникам Чебоксарской районной больниц,выразив им признательность за работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей инстаграм-странице главный врач больницы Владимир Викторов.

6.05.2020

www.tavanen.ru