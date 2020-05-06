Пациенты благодарят медиков Чебоксарской районной больницы за работу в период пандемии

6 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Благодарные пациенты написали письма медицинским работникам Чебоксарской районной больниц,выразив им признательность за работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей инстаграм-странице главный врач больницы Владимир Викторов. 

 

 

 

 

6.05.2020

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