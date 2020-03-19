В Управлении Роспотребнадзора по Чувашии подчёркивают, что госпитализация заразившегося пациента была проведена с соблюдением всех требований регламента и протоколов, чтобы предотвратить вероятность дальнейшего распространения инфекции. Главный санитарный врач республики Надежда Луговская уточнила, что совместно с медицинскими специалистами также проведена работа с лицами, с которыми контактировал заразившийся: их изолировали, коронавирус ни у кого из них не подтвердился. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Кроме контактных близких, у больного были контакты по самолёту. Он находился на двух бортах. Данные пассажиров у нас есть. Будет проводиться такая же работа: изоляция, исследования, в случае необходимости лечение», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

19.03.2020

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