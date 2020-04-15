Парковка рядом с Домом мод закрыта

15 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах  15 апреля закрыта автопарковка рядом с Домом мод (ул. Композиторов Воробьевых, дом 20).  Решение о ликвидации автопарковки, которая была расположена в нарушение п.74 Правил противопожарного режима в РФ (запрещено использовать противопожарные расстояния для стоянки транспорта), поддержано членами комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения.Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Сегодня выполнены работы по ограничению въезда автомобильного транспорта на  парковку у дома № 20 по ул. Композиторов Воробьевых со стороны Президентского бульвара.

15.04.2020

www.tavanen.ru

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