Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение, согласно которому за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой награждены памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» Долгушина Ивана Ивановича, Кузьмину Веру Кузьминичну, Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву (Кедрова Владимира Викторовича).
5.03.2020
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