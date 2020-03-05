Памятной медалью награждены митрополит Варнава, Иван Долгушин и Вера Кузьмина

5 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение, согласно которому за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой награждены памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» Долгушина Ивана Ивановича, Кузьмину Веру Кузьминичну, Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву (Кедрова Владимира Викторовича).

 

 

 

5.03.2020

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