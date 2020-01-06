Гранитная плита в п. Новое Атлашево

В мае в п.Новое Атлашево рядом с пограничным столбом, установленным здесь в прошлом году, разместили гранитную плиту с надписью «Государственная граница священна и неприкосновенна». Председатель правления ЧРООП «Пограничное братство» Анатолий Шорников, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул, что второй год подряд в поселении открывается памятник пограничникам всех поколений. Он отметил, что подобные монументы устанавливаются в разных районах Чувашии, а также призвал танкистов, участников локальных конфликтов присоединиться и устанавливать свои памятные знаки. Глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин поблагодарил пограничников за инициативу по установке памятных знаков. Председатель «Пограничного братства» в Чебоксарском районе Виталий Григорьев заметил, что подобные знаки установлены только в Атлашевском сельском поселении. Средства на изготовление и установку гранитной плиты собрали пограничники Атлашевского сельского поселения. Инициатор ее установки стал Николай Иванов. Пограничники посвятили ее установку всем служившим в пограничных войсках уроженцам Атлашевского сельского поселения. Стоимость памятника составляет 60 тысяч рублей.

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Памятник в д.Ураево-Магазь

В июне в д. Ураево-Магазь Атлашевского сельского поселения в мемориальном комплексе «Память» прошло открытие памятника жертвам политических репрессий.

Инициатор создания памятника Христофор Макаров обратился к присутствующим на чувашском языке. Он поблагодарил коллектив Чувашской национальной академии наук и искусств за помощь в доступе к архивам, которые позволили лучше разобраться в событиях. Благодаря документам Христофор Макаров смог узнать, кого в те страшные годы отправляли в лагеря на 10 лет, что было равнозначно смертному приговору, а кого расстреливали на месте. Христофор Макаров заставил присутствующих задуматься о том, насколько это страшно, т.к. у многих арестованных были семьи, дети… Именно поэтому Христофор Макарович задумался о памятнике жертвам репрессий. Пришлось ходить по официальным кабинетам, не всегда получая поддержку. Прежде всего он обратился в Госсовет Чувашии, где нашел понимание, а депутат Вячеслав Рафинов по данному вопросу обратился в региональное министерство культуры. Поддержку оказали и в Чувашской национальной академии. Материально помог выходец из деревни Ураево-Магазь Анатолий Иванов, взяв на себя финансовые расходы. Так совместными усилиями и при участии односельчан был поставлен памятник. Выступившим, а также меценату Анатолию Иванову и священнику Акулевской церкви отцу Илье, было предоставлено почетное право открыть мемориальную композицию памяти жертв политических репрессий. По завершению официальной части мероприятия в часовне была проведена заупокойная служба за всех невинно убиенных и за всех тех, кому в мемориальном комплексе поставлены памятники.

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Памятник в с. Янгильдино

9 мая в с. Янгильдино Кшаушского сельского поселения состоялось торжественное открытие обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии. Почетное право открыть памятник землякам предоставили жителям с.Янгильдино – ветерану труда Геннадию Коннову, ветерану боевых действий в Афганистане Юрию Самойлову и ученику 5 класса Янгильдинской школы Арсению Ермолаеву. Все участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, почтили минутой молчания память воинов ВОВ, подаривших миру День Великой Победы над фашизмом.

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Камень в д. Вурманкасы

В конце мая в д.Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения привезли 15-тонный гранитный камень, который будет служить основой памятника участникам ВОВ. Напомним, что сбор средств на памятник был объявлен среди местного населения в 2016 году. Благоустройство памятника было начато на Петров день в 2015 году с освящения места строительства, которое провел отец Николай (Мазиков). Эскиз памятника подготовил художник, мастер народных художественных промыслов, работник музея из Канашского района Геннадий Захаров. Планируется, что на памятнике с колоннами и ротондой будут установлены четыре мемориальные плиты с 73 именами тех, кто погиб на фронтах, и 30 тех, кто вернулся.

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Сквер в с.Янгильдино

В сентябре в с. Янгильдино состоялось открытие сквера участников локальных военных конфликтов. Он был благоустроен по программе инициативного бюджетирования. Начальная цена контракта — 524 335 рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 314600 рублей; за счет средств бюджета Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики в размере 30001 рубль; за счет средств безвозмездно поступивших от физических лиц в размере 179734 рубля). На торжественной церемонии открытия военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров отметил: «Самое отрадное, что практически каждый житель села принял участий в софинансировании строительства памятника и сквера перед ним. Глубоко символично, что у наших соседей,в некогда братских странах идет кампания по сносу памятников солдатам и маршалам, а мы, наоборот отдаем дань памяти и уважения нашим землякам. Помним,что мы наследники поколения победителей, и Победа, и память о ней никогда не будет для нас только историей. Это предмет нашей национальной доблести,гордости и отваги».

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6.01.2020

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