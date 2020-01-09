В Чувашии в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году продолжатся работы по увеличению площади лесовосстановления и лесоразведения, формированию запаса семян лесных растений. Планируется дальнейшее оснащение учреждений лесной сферы лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе 2 колесными тракторами, 3 бульдозерами, 7 грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 1,5 т, а также 5 культиваторами для лесовосстановления и лесоразведения. В результате реализации проекта к 2024 году будет обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%, в том числе на основе воспроизводства лесов на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» начато строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары и коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в п. Вурнары со сроком завершения работ в 2020 году.

В наступающем году планируется начать рекультивацию шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии общей стоимостью 1 142,87 млн. рублей), в т.ч. на 2020 г. предусмотрено 860,4 млн. рублей. Рекультивацию необходимо выполнить за 4 года.

Также начнется строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары на сумму 26 млн. рублей (общая сметная стоимость объекта – 50,3 млн. рублей) с вводом в эксплуатацию в 2021 году.

Задача регионального проекта «Оздоровление Волги» – сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга (с 0,03 куб. км до 0,01 куб. км).

В 2020 году начнется реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Чистая страна». В 2020-2023 гг. планируется провести рекультивацию 4 свалок – в г. Канаш, с. Аликово, с. Яльчики и в г. Ядрин, а также 3 закрытых свалок ТБО в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Шемуршинском районах. Из них в 2020 году будут рекультивированы свалки в с. Аликово, с. Яльчики: соответствующие соглашения с федеральными органами исполнительной власти подписаны.

9.01.2020

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