На 17 апреля в медицинских учреждениях Чувашии развернуто и функционируют 458 коек для лечения пациентов с COVID-19. К 20 апреля коечный фонд в республике будет доведен до 609 коек.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики сообщил, что очаги коронавирусной инфекции, которые были выявлены в двух медицинских организациях республики, были оперативно локализованы.

«В штатном режиме стационар и поликлиника Городского клинического центра по улице Социалистической в Чебоксарах начнут работать со вторника, 21 апреля. Во Второй городской больнице сотрудники приступят к работе в понедельник после того, как будут проведены заключительные работы по дезинфекции», — сказал он.

17.04.2020

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