Олег Николаев убежден, что журналисты помогут посмотреть на индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии под новым углом.

На совещании-брифинге врио Главы Чувашии представил журналистам индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. Этот документ был разработан Минпромторгом России совместно с Правительством Чувашии и нацелен на устранение отставания региона от среднероссийского уровня.

«Журналисты будут задавать вопросы, в том числе те, что мы для себя даже и не предполагаем. Это поможет нам еще глубже погрузиться в решение задачи развития региона, поможет под иным углом посмотреть на то, что казалось абсолютно очевидным», — отметил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии поручил министерствам в ближайшее время также провести брифинги для журналистов и рассказать о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы по своим отраслям.

16.04.2020

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