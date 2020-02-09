Вчера в Ишлейском доме творчества состоялось отчетное собрание. В нем приняли участие глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев.

Глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин представил отчет о работе за 2019 год.

Общий доход бюджета поселения за 2019 год составил 36 615 554,14 рублей, из них собственные доходы — 4 752 247,60 рублей. Таким образом, за отчетный период доля собственных доходов в общих доходах составила 12,9 %. Финансовые средства, поступившие из бюджетов других уровней, — 25 270 480,64 руб.

Основное место среди местных налогов, являющихся основным источником собственных доходов бюджета поселения, занимает земельный налог. В 2019 году выполнен на 81,8%, в денежном выражении — 2 784 578,07 руб. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений, в прошедшем году составил 1 033 505,52 руб., что составляет 121% от плановых показателей.

В прошлом году проведены ремонты участков автомобильных дорог ул. Речная от д.1 до д.5 по ул. Ленина д. Мускаринкасы – 193 941,93, по ул. Космическая от д.2 до д.6 с. Ишлеи – 171 385, д. Вуспюрт-Чурачики ул. Осиновка от д. 45 до д.23 – 530 335, д.Мускаринкасы, от ул.Речная д. 9 до ул. Мостовая д.26— 1 293 500, ул.Успенская от д.21 с.Ишлеи до д.26 по ул.Ленина, д. Мускаринкасы– 170 528,07, от ул. Центральная д. 29 до пересечения с ул. Школьная д. Хачики – 700 000, ул. Базарная от д.5 до д.15 с. Ишлеи – 171 385, ул. Южная д.37 до д. 39 с. Ишлеи-171 385, ул. Советская от д. 54 до д.50– 85 000, д. Мамги от ул. Южная д. 1 до д. 19 – 597 000 от ул. Нагорная д.4 до д.8 – 171 385, д. Хорамакасы ул. Кадыкова от д.2 до д.12 – 530 335, д. Мускаринкасы ул. Спутника от д.8 до д.14-60 000, д. Ядринкасы с ул. Комсомольская до пересечения с ул. Зеленая- 571 130, д. Корак-Чурачики от ул. Школьная д.19 до ул. Спутника -796 0000, д. Мадикасы ул. Шоссейная от д.1 до д.35-137 757, тротуара по ул. Советская от д.72 до д.58– 400 000, ул. Стадионная — 17 093,48.

Справочно Ишлейское сельское поселение состоит из 15 населенных пунктов, в котором 2092 хозяйства с численностью 5991 человек.

Отчетное собрание в с. Ишлеи #Таванен

Материал дополняется.

9.02.2020

www.tavanen.ru