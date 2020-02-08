Вчера в Сарабакасинском центральном сельском доме культуры прошло отчетное собрание, на котором глава поселения Павел Амурцев представил отчет о работе за 2019 год и планы на 2020 год.

В 2019 году консолидированный бюджет Сарабакасинского сельского поселения исполнен по доходам в объеме 11 000 807 рублей при утвержденных значениях 10 379 071 руб., или на 105,9 %, по расходам исполнен– на 10 378 943 рублей, или на 99,9(не освоенных осталось 128 рублей).

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на сумму 2 521 409 руб., в т.ч. – налог на доходы физических лиц – 71 988 руб.- 92,2 % от утвержденных значений, налог на имущество – 240 039 руб. поступил с ростом 125,8%, земельный налог – 1 262 807 руб. поступил с ростом на 152,3 %, акцизы по подакцизным товарам – 748 495 руб., доходы от использования муниципального имущества 131 879 руб. Объем налоговых и неналоговых доходов выполнен на 105,2% к объему 2018 года.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет сельского поселения составил 8 479 398руб.

В 2019 году выполнены ремонт участка автомобильной дороги от д.22 до д.33 по ул.Советская в д.Тохмеево протяженностью 200 м стоимостью 230 660 руб., участка автомобильной дороги от д.1 до д.22 по ул.Первомайская д.Шоркино протяженностью 660 м стоимостью 773 027 руб., участка автомобильной дороги от д.5 до д.22 по ул.Советская в д.Сятракасы протяженностью 330 м стоимостью 365 256 руб.

Благодаря поддержке активных жителей деревни проведены работы по ремонту участков дорог боем кирпича по ул.Угловая д.Сарабакасы и ул.Камышовая в д.Мокшино, ремонт участков дороги по ул.Овражная, ул.Октябрьская и ул.Верхняя в д.Сарабакасы. Работы по ремонту участков дороги были проведены жителями своими силами. Администрацией сельского поселения оплачена доставка боя кирпича на сумму 58 960 руб, на доставку боя бетона и крошки асфальта на сумму 218 500 руб.

В прошлом году расходы на капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения составили 1 713 671 руб. Благодаря Республиканской программе инициативного бюджетирования в д. Пикшик разбурена новая артезианская скважина и установлены водоподьемное оборудование со станицей управления на сумму 1 176 696 руб., из них 592 495 руб. — республиканские средства, 105 000 собраны с населения, остальные средства местные. Расходы на ремонт действующих систем водоснабжения составили 264 360 руб. На них устранено 12 аварий водопроводов, проведен ремонт водонапорных башен, покрашены водонапорные башни в д.Сятракасы и д.Пикшик, проведены работы по промывке засорившейся водопроводной сети в д.Пикшик, проведены работы по спусканию глубинного насоса на артезианской скважине в д.Сарабакасы до предельного уровня, проведены промывки артезианских скважин в д.Сарабакасы и д.Хурынлых.

Продолжаются работы по с троительству нежилого домика на новом кладбище в д.Шоркино. Администрацией сельского поселения закуплены цемент, гравмасса, керамзитобетонные блоки, пиломатериалы, профнастил на сумму 88 000 руб. Все строительные работы велись силами жителями и активистами д.Шоркино.

Благодаря республиканской программе инициативного бюджетирования в д.Шоркино проведены работы по обустройству Купели на сумму 819 668 руб. В рамках этой же программы инициативного бюджетирования во всех населенных пунктах благоустроены 22 площадки для сбора ТКО на сумму 482 647 руб., установлены новые 44 евроконтейнера.

Амурцев также рассказал про развитие экономики и промышленности на территории поселения. Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающего производства ООО «Лесной двор» (продажа пиломатериалов) составил 9 млн. руб. По состоянию на 01.01.2020, численность работников составляет 15 человек.

Предприниматель Краснов А.П. на территории бывшего МТФ-2 возле д.Шоркино ведет работы по восстановлению и ремонту зданий и помещений. Им вложено инвестиций 30 млн. руб. В текущем году запланирован запуск 1 этапа производства, создание 30 рабочих мест.

В д.Сарабакасы на территории бывшей свинофермы реализуется инвестиционный проект ООО «РелТех» Веденеева В.В. Уже вложено 6 млн. инвестиций.

СХПК «Деревенский дворик» на территории фермы возле д.Пикшик продолжает строительство логистического центра.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев рассказал об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2019 году.

В 2019 году на дорожную деятнльность выделено около 290 млн. рублей, которые направлены на содержание дорог-39 млн.руб., на ремонтные работы- 250 млн.руб., на обеспечение безопасности дорожного движения -1 млн.руб. По программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы 4,6 км на 136 млн.руб. В границах сельских поселений выполнено восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов протяженностью 28,3 км., в том числе по программам ремонта автодорог – 19,1 км., по инициативному бюджетированию-9,2 км. дорог.

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним а 2019 году выделено 4,1 млн.руб. В результате отремонтировано 12 дворов плошадью более 5 тыс. кв.м.

В Чебоксарском районе в прошлом году общая посевная площадь под урожай 2019 года составила 21,9 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры- 14 тыс. га.

Собран урожай зерновых и зернобобовых культур более 32 тыс. тонн, при средней урожайности 24,7 ц/га. Собрано более 1,6 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 257 ц/га. Средняя урожайность овощей увеличилась почти в 3 раза (714 ц/га.) и составила более 1800 тонн.

На 1 января 2019 года площадь необрабатываемых земель составляла 1540 га. В прошлом году введено в оборот 622 га, план выполнен. В текущем году планируем ввести еще 514 га.

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса района с бюджетов всех уровней в 2019 году составил 515 млн. рублей.

В 2019 году по программе «Начинающий фермер» господдержку в форме гранта получили 2 крестьянско- фермерских хозяйства: КФХ Иванова А.В. на выращивание клубники в размере 1495 тыс.руб., КФХ Степанова П.А. на разведение лошадей мясной породы- 3 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций и КФХ района в 2019 году составила 24317 руб., что на 12,7 % больше уровня 2018 года.

Справочно Территория Сарабакасинского сельского поселения состоит из 8 деревень, число постоянных хозяйств 756. На 1 января 2020 года численность постоянного населения составляет 2076 человек. За 2019 год на территории сельского поселения родилось 14 детей, умерло 28 человек, демография отрицательная. Прибыло на территорию 29 человек, убыло – 27 человек.

Отчетное собрание в Сарабакасинском сельском поселении 8.02.2020#таванен

Материал дополняется.

8.02.2020

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