Вчера в д. Большие Катраси состоялось отчетное собрание. В заседании принял участие глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев.

Основной доклад представил глава Большекатрасьского сельского поселения Юрий Башкиров.

Бюджет поселения за прошлый год — свыше 22 млн рублей. На ямочный ремонт и зимнее содержание дорог израсходовано 985 тысяч рублей. Были отремонтированы участки дорог по улицам Ленина в д. Митрофанкасы, Советская д. Малое Янгильдино, Новая д. Малые Карачуры, Восточная д. Яуши.

Затем выступили представители различных ведомств.

Заместитель начальника отдела полиции по Чебоксарскому району Андрей Рябов обратился к местным жителям с просьбой вступать в ряды народных дружинников.

От населения поступили вопросы. Самый главный из них -когда построят клуб в д. Большие Катраси. Местные жители настаивали на том, что в Минкультуры Чувашии заявка на строительство клуба не поступала. Глава поселения пояснил, что решается вопрос с переводом земельного участка под клуб (между ул. Школьная в д. Митрофанкасы и ул. Молодёжная д. Большие Катраси), есть спорные моменты с Роспотребнадзором. Заявка на строительство клуба подана на 2023 год. На этом участке же планируется построить ФАП.

На собрании жители задались вопросом, куда направлены средства, полученные за победу в социально-экономическом соревновании (их обычно дают поселению, где проводится «Акатуй»). Большая их часть направлена на строительство клуба в д. Яуши.

Жители попросили решить вопрос с газификацией улицы Учительская в д. Митрофанкасы. Администрация поселения предлагала решить вопрос по программе инициативного бюджетирования. Но там постоянно живут семьи только в 4 домах. Им необходимо собрать 360 тысяч рублей. Заявка от администрации поселения подавалась в газовую организацию. На 2022 год будут поданы заявки на газификацию улиц Лесная и Учительская.

Также местные жители попросили решить кадровый вопрос с ветврачом. Пока работать на этой должности нет желающих.

Поступили жалобы и на нехватку электрического напряжения в д. Большие Катраси, Митрофанкасы. В д. Сархорн этот вопрос решен с помощью переподключения к новой подстанции.

Глава поселения сообщил, что планируется в этом году ремонт дороги от улицы Хуторская до улицы Зеленая, по ул. Московская в д. Большие Катраси.

Глава администрации района Владимир Димитриев ответил местным жителям по ряду поступивших вопросов. Он отметил, что главе поселения необходимо чаше встречаться с населением, разъяснить интересующие их вопросы.

Владимир Павлович пояснил, что сейчас идёт строительство клуба в д. Яуши, а в д. Большие Катраси — детского сада. Остальные социальные обьекты будут строиться постепенно, в том числе ФАП.

Местные жители настаивали на строительстве культурно-досугового центра, который включал бы клуб, библиотеку и бассейн.

Отчетное собрание в д. Большие Катраси #таванен

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15.02.2020

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