Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось отчетное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Чебоксарского района за 2019 год и задачах на 2020 год. В нем принимает участие спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова, глава Чебоксарского района Николай Хорасев.

Перед началом совещания в фойе официальные лица ознакомились с представленными экспозициями, посвященными 75-летию Победы в ВОВ и работе кружка робототехники.

Перед началом заседания состоялось вручение медалей к 75-летию Победы в ВОВ ветеранам: Бориславу Леонидовичу Васильеву, Антонине Афанасьевне Гурьевой, Александру Федоровичу Савельеву, Георгию Ивановичу Свинцову, Валентине Николаевне Цыгановой, Клавдии Никоноровне Шихмановой.

Также вручены благодарности Минсельхоза РФ.

Основной доклад о результатах работы представила и.о. главы администрации района Зоя Маслова.

На территории района на сегодняшний день реализуется 46 инвестиционных проектов общей стоимостью около 13 млрд.руб.

Реализуются крупные социально-значимые проекты, прежде всего в агропромышленном комплексе. 1 ноября 2019 г. запущена первая очередь ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» для выращивания экологически чистой продукции. До конца 2020 года он будет полностью введен в эксплуатацию. С начала реализации проекта вложено более 5 млрд руб., создано 190 рабочих мест. В хозяйстве «Атлашевский» продолжается расширение животноводческого комплекса по производству молока с содержанием до 1200 голов. Предпринимателем Айкяном В.Г. ведется строительство одноэтажной теплицы в с. Синьялы общей проектной стоимостью 50 млн руб. Общество «Торговое предприятие «Сувар-2» ведет строительство мощности для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур в д. Шинерпоси. Стоимость проекта составляет 34 млн руб. Сельхозкооперативом «Деревенский дворик» продолжается строительство здания производственного цеха по хранению и переработки сельхозпродукции д. Сарабакасы проектной стоимостью 78,1 млн руб.

«Задачей администрации района и сельских поселений является создание комфортных условий в реализации инвестиционных проектов», — отметила Зоя Маслова.

В 2019 году проведена оптимизация в образовательных учреждениях. К двум образовательным учреждениям присоединены дошкольные учреждения. Реорганизована Чиршкасинская средняя школа им. Л.В. Пучкова со средней школы на общеобразовательную, Акулевская и Салабайкасинская школы с общеобразовательных — в начальные. За счет оптимизации экономия в текущем году будет более 4 млн руб.

«Целевые показатели повышения оплаты труда работников бюджетной сферы согласно «майским указам» достигнуты по всем категориям работников», — сказала Зоя Леонидовна.

Большую часть своего выступления она посвятила сфере сельского хозяйства. В прошлом году введено в оборот 622 га необрабатываемых земель. На сегодняшний день еще остается 1054 га. В текущем году ставится задача увеличить посевные площади еще на 500 га за счет ввода в оборот необрабатываемых земель.

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса района с бюджетов всех уровней в 2019 году составил 515 млн рублей.

В 2019 году по программе «Начинающий фермер» господдержку в форме гранта получили 2 крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ Иванова А.В. на выращивание клубники в размере 1495 тыс. руб., КФХ Степанова П.А. на разведение лошадей мясной породы — 3 млн руб.

В текущем году предусмотрено на дорожную деятельность 194 млн руб. По программе «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать две дороги на 3,9 км стоимостью 22,7 млн руб.

В районе успешно реализуются проекты в рамках программы инициативного бюджетирования. Так, в прошлом году сельскими поселениями реализовано 35 проектов на 46 млн руб. Отремонтировано 6 водопроводов и водонапорных башен, 13 автомобильных дорог, благоустроено 5 территорий, обустроено 11 контейнерных площадок. В текущем году подготовлено 36 проектов на 68 млн руб.

Маслова поручила главам сельских поселений в целях своевременной реализации этих программ провести конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций в ближайшее время.

В текущем году предстоит строительство блочно-модульных котельных для теплоснабжения жилых домов п. Сюктерка на 8,2 млн руб., водоснабжение трех улиц с. Янгильдино на 11,2 млн.руб., водопроводной сети д.Крикакасы –на 4,9 млн.руб.

Говоря о сфере образования, Маслова сообщила, что в 2019 году выполнены капитальный и текущие ремонты в 9 учреждениях образования на сумму более 50 млн рублей.

В этом году предстоит ввести в эксплуатацию детский сад в д. Большие Катраси; провести капитальный ремонт в Ишакской школе и в двух садиках («Фиалка» в д.Большие Карачуры и «Пепке» в с.Синьялы); отремонтировать спортивные залы в трех школах: Анат-Кинярской, Синьял-Покровской и Сятра-Хочехматской.

Что касается сферы культуры, то в 2020 году запланировано строительство дома культуры в селе Янгильдино на 26 млн руб. Будет отремонтирован Икковский дом творчества на 3 млн. руб.

На укрепление материально- технической базы учреждений культуры будет направлено более 32 млн руб., в том числе на проведение ремонтных работ — 19,3 млн. руб.; оснащение оборудованием — 9,8 млн руб.; комплектование книжных фондов — 2,4 млн руб.

По данным ЗАГСа уменьшилось количество расторжения браков на 13% (167), заключения брака на 3,3% (381). По данным статистики, количество умерших составило 686 человек или уменьшилось на 3,9 %.

«В завершение своего выступления хочу выразить благодарность ветеранам, депутатам, главам поселений, руководителям организаций и учреждений, жителям Чебоксарского района за совместную и плодотворную работу. Все достижения и успехи, достигнутые в 2019 году — это результат совместного труда. Работая слаженно и в единой команде, мы справимся со всеми задачами, поставленными и на 2020 год. Наши интересы сегодня должны быть подчинены единой цели — обеспечению устойчивого развития нашего Чебоксарского района», — разюмировала Зоя Маслова.

Глава Чебоксарского района Николай Хорасев по итогам выступления Зои Леонидовны отметил, что перед муниципалитетом стоят большие задачи, их необходимо решать сообща.

К главе поступил вопрос о нехватке земель на кладбище в п. Кугеси. Зоя Маслова сообщила, что ведется работа по его расширению на 15 соток.

От жителей поступили вопросы по предоставлению льгот медицинским работникам, которые хотят выйти на работу из декретного отпуска, но не могут устроить детей в дошкольные образовательные учреждения. Вопрос взят на контроль, будет рассматриваться индивидуально.

Жители села Ишлеи обеспокоены сокращением штатных единиц заведующих в районной больнице №2. По словам главного врача Чебоксарской районной больницы Михаила Алексеева, по действующим нормативам заведующий полагается на отделение, состоящее из 15 коек, в с.Ишлеи сейчас 10. Он заверил, что в районной больнице №2 никакие отделения не закрываются, планируется ремонт здания стационара, для этого будет подана заявка на 3 миллиона рублей в Минздрав Чувашии. Вопрос взят на контроль Альбина Егорова.

Управляющий ООО СХК «Атлашевский! Сергей Михайлов напомнил о своей просьбе, которую озвучил еще три года назад, по поводу передачи предприятию пустующих земель. В настоящее время в сельхозпредприятии насчитывается 4300 голов, идет строительство фермы на 1800 голов. Из-за недостатка земли сельхозпредприятию приходится арендовать их в Цивильском и Мариинско-Посадском районах.

По словам Зои Маслова, участок, о котором идет речь, находится в частной собственности. Большое количество неиспользуемых земель находится в Ишакском, Чиршкасинском и Янышском сельских поселениях. Зоя Леонидовна предложила сельхозпредприятию дождаться инвентаризации земель в Сирмапосинском сельском поселении и взять их в аренду.

Итоги совещания подвела спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова. Она поблагодарила трудовые коллективы района за хорошие результаты, благодаря которым доходы бюджета увеличиваются, экономика развивается.

Альбина Егоровна напомнила, что Россия в этом году отмечает 75-летие Победы в ВОВ, ветеранам будут выплачены по 75 тысяч рублей из федерального и 25 тысяч из республиканского бюджетов, труженики тыла — 50 тысяч рублей. Кроме того, изучается возможность придания юридического статуса детям войны.

12 марта состоится рассмотрение уточнений в республиканских бюджет, приоритет сделан на социальную поддержку материнства и детства.

В бюджете республики поддержаны 762 проекта по программе инициативного бюджетирования на 483 млн рублей. Альбина Егорова призвала ускорить работу по проведению необходимых процедур для запуска проектов.

Она отметила, что некачественная работа по проектированию детского сада в д. Большие Катраси привела к задержке сдаче объекта в эксплуатацию, кроме того, еще не готов проект новой школы в п. Кугеси.

Альбина Егорова призвала депутатов донести до населения все поправки, вносимые в Конституцию РФ, причем провести эту работу качественно.

Итоговое районное отчетное собрание в п.Кугеси 5.03.2020#таванен

Комментарии Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова: «Можно смело сказать, что по многим направлениям деятельности в районе в минувшем году достигнуты положительные результаты. Прежде всего, значительно повысилась инвестиционная привлекательность района. Среди важнейших социально-значимых инвестпроектов отмечу ввод в эксплуатацию тепличного комплекса «Новочебоксарский» для выращивания экологически чистой продукции. Реализация только этого проекта позволила создать 190 новых рабочих мест. Нельзя не отметить и проекты по увеличению производства молока сельскохозкооперативом Атлашевский, по строительству теплиц в с. Синьялы, строительству мощностей для переработки и хранения зерновых и масличных культур в д. Шинерпоси, увеличения числа производственных проектов. Создаются сотни новых рабочих мест, занятость населения растет, что напрямую влияет на рост благосостояния жителей района. Администрациями района и поселений делается все, чтобы привлечь новые инвестиции, создать подходящие комфортные условия для ведения бизнеса. Как неоднократно говорил Президент России Владимир Путин, человеческий капитал необходимо сберечь и приумножить. На государственном уровне принимаются беспрецедентные меры, направленные на улучшение демографии и социальную поддержку. Здесь нет мелочей: все, что окружает людей – комфортная среда, развитая инфраструктура, доступ населения ко всем современным технологиям – влияет на качество и продолжительность жизни, на прирост населения. В этой связи отмечу, что в Чебоксарском районе развивается социальная сфера, благоустраиваются общественные территории, в том числе и благодаря активному участию жителей района в проектах инициативного бюджетирования, наблюдается значительный рост объектов общественной инфраструктуры: капитально ремонтируются школы и детсады, строятся ФАПы, дома культуры, создаются все условия для реализации потенциала граждан. В районе полностью ликвидирована очередность в детские сады для детей старше 3-х лет, сейчас стоит задача создать новые места в детсадах для детей старше 1,5 лет. В Кугесьском лицее более 300 ребят все еще учатся во вторую смену. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для строительства в поселке новой школы. Кроме того, ведется проверка технической готовности пищевых блоков образовательных учреждений, чтобы с 1 сентября 2020 года согласно предложению Президента России обеспечить горячим питанием всех учащихся начальной школы. Отрадно, что в районе наблюдаются положительные тенденции в развитии отраслей сельского хозяйства, промышленности, дорожного строительства, образования и здравоохранения, развитие реального сектора экономики. Но нельзя успокаиваться на достигнутом, деятельность всех органов государственной власти и органов местного самоуправления и в дальнейшем будет направлена на социально-экономическое развитие района и региона в целом, на реализацию национальных проектов, улучшение жизни граждан». Председатель комитета Государственного совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов: «Очень радуют успехи сельхозпредприятий Чебоксарского района. Эмбриональный центр сельскохозяйственного кооператива «Атлашевский» получил первые плоды своей работы. На свет появились первые телята, полученные методом трансплантации эмбрионов. Если обычно от одной коровы в год можно получить одного теленка, то в данном случае, от одной коровы получили троих телят генетически ценных животных по материнской линии. Также хочется отметить разностороннее развитие ОАО «Чурачикское». Сельхозпредприятия района смогли выстроить работу по принципу полного цикла — от выращивания крупного рогатого скота до поставки на прилавки готовой продукции. Отдельно хочу сказать про укрепление материально-технической базы учреждений образования, появились «Точки роста», где у детей появилась возможность изучать робототехнику, многогранно развиваться. То есть национальные проекты успешно реализуются, как в сфере образования, так и здравоохранения. В минувшем году заработали два новых ФАПа в районе, также проведены большие работы по укреплению материально-технической базы Центральной районной больницы, по оснащению ее оборудованием. Приятно, что завершается строительство детского сада в д. Большие Катраси. На стадии проектирования находится строительство школы в п. Кугеси. Я уверен, она будет построена. Наш район в числе первых вошел в программу «Безопасные и качественные дороги», участие в ней дает результаты, видно, что дороги приводятся в надлежащий вид. Большое внимание уделяется и сфере культуры. Кшаушская библиотека выиграла пятимиллионный федеральный грант, это позволит создать модельную библиотеку аналогов которой еще не было в районе. На ремонт учреждений культуры выделяются немалые средства, уже объявлены аукционы, скоро мы увидим их преображение». Начальник Гостехнадзора Чувашии Владимир Димитриев: «В Чебоксарском районе реализуются большие проекты. В настоящее время завершается строительство детского сада на 110 мест в д. Большие Катраси. В два этапа достроен клуб в д.Яуши, в настоящее время идет процесс его комплектования. В с. Янгильдино по национальному проекту «Культура» в этом году начнется строительство клуба, на него выделены федеральные средства в размере 26 миллионов рублей. В текущем году в районе планируется реализовать 36 проектов по программе инициативного бюджетирования на общую сумму 68 миллионов рублей, за последние три года число воплощаемых в жизнь за год проектов увеличилось втрое, это значит, что у населения есть потребность улучшать инфраструктуру, повышать качество жизни. В этом плане власти всегда будут идти навстречу помогая реализовывать инициативы населения. Стоит сказать и о инвестиционных проектов. Один из крупнейших — ввод в эксплуатацию первой очереди тепличного комплекса «Новочебоксарский», вторая будет запущена в этом году. Это даст большое количество рабочих мест в Чебоксарском районе, большие вливания в экономику и сельского хозяйства не только района, но и республики. Большие проекты реализует ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» и ООО СХК «Атлашевский», которые вводят в эксплуатацию новые животноводческие помещения. Достаточно большие объемы выполняются в дорожной деятельности и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в сфере образования и культуры. Я благодарен населению за участие в проектах инициативного бюджетирования, должностным лицам администрации района и сельских поселений, предприятий и организаций за ответственный подход к решению важнейших задач на территории района».

5.03.2020

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